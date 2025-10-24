Trump izdao naredbu, nosač zrakoplova iz Splita krenuo prema Venezueli

Slijedeći direktive predsjednika Donalda Trumpa "o borbi protiv zločinačkih transnacionalnih organizacija i borbi protiv narkoterorizma kako bi se zaštitio nacionalni teritorij, ministar rata naredio je da se nosač aviona Gerald R. Ford (...) uputi" u zapovjednu zonu središnje i južne Amerike, napisao je na X-u glasnogovornik američkog ministarstva obrane Sean Parnell.