"flota iz sjene"
VIDEO / SAD upao na tanker u Indijskom oceanu nakon potjere koja je započela na Karibima
Američke vojne snage ukrcale su se na sankcionirani naftni tanker u Indijskom oceanu nakon što su brod pratili još od Karipskog mora, objavio je Pentagon u ponedjeljak.
U objavi Pentagona na društvenim mrežama nije navedeno je li brod povezan s Venezuelom, koja se suočava s američkim sankcijama na naftu i oslanja se na tzv. flotu iz sjene – tankere s lažnim zastavama – za krijumčarenje sirove nafte u globalne opskrbne lance, javlja AP.
Međutim, Aquila II bila je jedan od najmanje 16 tankera koji su prošlog mjeseca isplovili s venezuelanske obale nakon što su američke snage zarobile tadašnjeg predsjednika Nicolása Madura, rekao je Samir Madani, suosnivač TankerTrackers.com. Naveo je da je njegova organizacija koristila satelitske snimke i fotografije s razine mora kako bi dokumentirala kretanje broda.
Dužnosnik američke mornarice nije želio komentirati koje su snage sudjelovale u operaciji, ali je potvrdio da su razarači USS Pinckney i USS John Finn, kao i mobilni bazni brod USS Miguel Keith, djelovali u Indijskom oceanu. Na videozapisima koje je Pentagon objavio na društvenim mrežama vidi se uniformirano osoblje kako se ukrcava u mornarički helikopter, koji potom polijeće s broda koji odgovara profilu broda Miguel Keith.
Videozapisi i fotografije tankera snimljeni iz unutrašnjosti helikoptera također prikazuju mornarički razarač koji plovi uz bok broda. Iz snimke nije jasno kojoj agenciji pripadaju snage koje su provele zapljenu plovila.
Prema podacima koje je brod odašiljao u ponedjeljak, trenutačno ne prevozi teret sirove nafte.
Aquila II je tanker pod panamskom zastavom koji je pod američkim sankcijama zbog prijevoza ilegalne ruske nafte. U vlasništvu je tvrtke s registriranom adresom u Hong Kongu, a podaci o praćenju broda pokazuju da je tijekom većeg dijela prošle godine imao isključen radio-odašiljač, praksu poznatu kao „plovidba u mraku“, koju krijumčari često koriste kako bi sakrili svoju lokaciju.
Američko Južno zapovjedništvo (U.S. Southern Command), koje nadzire Latinsku Ameriku, priopćilo je u e-poruci da nema ništa dodatno za reći u odnosu na objavu Pentagona na mreži X. U objavi je navedeno da je vojska „provela pravo pregleda i pomorsku interdikciju“ nad brodom.
„Aquila II djelovala je u suprotnosti s karantenom sankcioniranih plovila u Karibima koju je uspostavio predsjednik Trump“, priopćio je Pentagon. „Pokušala je pobjeći, a mi smo je slijedili.“
Sjedinjene Države nisu rekle da su zaplijenile brod, iako su to ranije učinile s najmanje sedam drugih sankcioniranih naftnih tankera povezanih s Venezuelom.
Nakon što su SAD u iznenadnoj noćnoj operaciji 3. siječnja svrgnule Madura, administracija Donalda Trumpa krenula je u preuzimanje kontrole nad proizvodnjom, rafiniranjem i globalnom distribucijom venezuelanskih naftnih proizvoda. Dužnosnici republikanske administracije predsjednika Trumpa jasno su dali do znanja da zapljenu tankera vide kao način generiranja novčanih sredstava u nastojanju da obnove razorenu venezuelansku naftnu industriju i oporave gospodarstvo zemlje.
Trump također nastoji ograničiti dotok nafte na Kubu, koja se suočava sa strogim američkim ekonomskim sankcijama i uvelike ovisi o isporukama nafte od saveznika poput Meksika, Rusije i Venezuele.
Od operacije u Venezueli Trump je izjavio da više nijedna kap venezuelanske nafte neće ići na Kubu te da je kubanska vlada pred padom. Trump je nedavno potpisao i izvršnu uredbu kojom bi se uvele carine na svu robu iz zemalja koje prodaju ili isporučuju naftu Kubi, pri čemu se prvenstveno vrši pritisak na Meksiko, jer je on djelovao kao ključni naftni oslonac Kube.
