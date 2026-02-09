VIDEO / SAD upao na tanker u Indijskom oceanu nakon potjere koja je započela na Karibima

Dužnosnik američke mornarice nije želio komentirati koje su snage sudjelovale u operaciji, ali je potvrdio da su razarači USS Pinckney i USS John Finn, kao i mobilni bazni brod USS Miguel Keith, djelovali u Indijskom oceanu. Na videozapisima koje je Pentagon objavio na društvenim mrežama vidi se uniformirano osoblje kako se ukrcava u mornarički helikopter, koji potom polijeće s broda koji odgovara profilu broda Miguel Keith.