raste zabrinutost
Flota iz sjene: Sankcionirani ruski tankeri i dalje plove La Mancheom
Deseci tankera za prijevoz nafte koje je Ujedinjeno Kraljevstvo sankcioniralo kao odgovor na ruski rat u Ukrajini ovog su mjeseca prošli Engleskim kanalom, unatoč obećanjima obrambenih dužnosnika da će poduzeti „odlučne mjere”.
Od početka sveobuhvatne invazije na Ukrajinu, Rusija se koristi stotinama zastarjelih tankera s prikrivenim vlasništvom – poznatih kao „flota iz sjene” – kako bi izbjegla sankcije na izvoz nafte.
BBC doznaje da je britanska vlada ranije ovog mjeseca dobila pravna jamstva da se takvi brodovi mogu zadržati. Ipak, 42 sankcionirana tankera koja je BBC Verify pratio kako prolaze Engleskim kanalom učinila su to nakon što je ta pravna preporuka zaprimljena.
Među njima je i Sofos – tanker koji je britansko Ministarstvo vanjskih poslova sankcioniralo u svibnju 2025. Prošao je Kanalom nakon putovanja iz Venezuele, a sada se nalazi blizu ruskog grada Sankt Peterburga.
Podaci o praćenju brodova pokazuju da je Sofos sredinom studenoga ukrcao naftu u Rusiji, prije nego što je otplovio u Tursku, a zatim u Venezuelu, gdje je isključio signal za praćenje. Satelitske snimke kasnije su ga locirale u venezuelanskom naftnom terminalu Jose 22. i 23. prosinca, prije nego što se njegov signal ponovno pojavio izvan teritorijalnih voda zemlje 26. prosinca.
Nasledie, tanker star više od 20 godina, također je u siječnju ušao u Kanal. Brod je sankcioniran u svibnju 2025., a prema Anni Zhminko, analitičarki iz tvrtke za pomorsku inteligenciju Vortexa, dio je flote iz sjene još od 2023.
U studenome je brod „preuređen”: promijenio je ime s Blint i prebacio se u ruski registar nakon što je lažno plovio pod zastavom Komora. Napustio je Rusiju krajem prosinca i samo nekoliko dana nakon što je BBC izvijestio o britanskom pravnom savjetu ušao je u Kanal noseći oko 100.000 tona Urals sirove nafte, ruske glavne izvozne nafte.
Flota iz sjene pomaže Rusiji ublažiti učinke embarga
Flota iz sjene pomogla je Rusiji ublažiti učinke embarga na izvoz nafte uvedenog 2022. te je poduprla gospodarstvo pogođeno zapadnim sankcijama.
U siječnju je ministrica vanjskih poslova Yvette Cooper izjavila da je britanska vlada spremna „pojačati stezanje obruča” oko Rusije i poduzeti nove „odlučne mjere” protiv brodova flote iz sjene. Njezini komentari uslijedili su nakon što su dužnosnici obaviješteni da vojnici mogu ukrcati i zaplijeniti tankere temeljem Zakona o sankcijama i pranju novca iz 2018.
Iako je Ujedinjeno Kraljevstvo pomoglo američkim snagama u zapljeni tankera blizu Islanda početkom siječnja te Francuskoj u Sredozemlju u četvrtak, britanske snage još nisu samostalno zaplijenile nijedan brod iz flote iz sjene.
To je unatoč činjenici da je BBC Verify identificirao šest tankera koji su od početka siječnja djelovali u Kanalu pod lažnim zastavama. To znači da brodovi nisu registrirani u državama za koje javno tvrde da im pripadaju. Prema Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravu mora, takvi se tankeri mogu zaplijeniti kao brodovi bez državljanstva.
„Ako želimo pružiti pravu potporu Ukrajini, ne smijemo imati samo sankcije koje dobro izgledaju na papiru"
Dame Emily Thornberry, predsjednica parlamentarnog Odbora za vanjske poslove, izjavila je da je „vrlo razočarana” što brodovi nisu presretnuti.
„Ako želimo pružiti pravu potporu Ukrajini, ne smijemo imati samo sankcije koje dobro izgledaju na papiru, već moramo pokazati da ih ozbiljno shvaćamo i da ih provodimo”, rekla je.
Mike Martin, zastupnik Liberalnih demokrata i bivši časnik britanske vojske, zapitao se zašto je Ujedinjeno Kraljevstvo oklijevalo samostalno se ukrcati na tankere, napominjući da su Kraljevski marinci obučeni i opremljeni za takve operacije.
„Nije tako teško projicirati silu 12 milja od Doverskih vrata”, rekao je. „Nije teško ukrcati se na tanker.”
Čini se da je Rusija također reagirala na britansko obećanje o odlučnijem djelovanju protiv flote iz sjene. Dana 20. siječnja Times je izvijestio da je ratni brod pratio sankcionirani tanker General Skobelev kroz Kanal.
A 15. siječnja glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je da bi Kremlj svako zadržavanje tankera smatrao kršenjem međunarodnog prava koje bi se tumačilo kao „nanošenje štete ruskim interesima”.
U izjavi za BBC Verify, glasnogovornik Ministarstva obrane rekao je: „Odvraćanje, ometanje i slabljenje ruske flote iz sjene prioritet je ove vlade. Zajedno s našim saveznicima pojačavamo odgovor na brodove iz sjene – i nastavit ćemo to činiti.”
Tankeri ignoriraju britanska upozorenja
Drugi tankeri koje su sankcionirali SAD i EU, ali ne i Ujedinjeno Kraljevstvo, također su tijekom siječnja prolazili Kanalom.
BBC Verify identificirao je jedan brod koji je poduzeo ekstremne mjere kako bi izbjegao otkrivanje, a pomorski stručnjaci opisali su ga kao „najmračniji dio mračne flote”.
Arcusat – koji je ranije bio sankcioniran od strane SAD-a pod imenom Tia, prije nego što je promijenio identitet 2024. – prošao je Kanalom 8. siječnja prije nego što ga je zaustavila njemačka savezna policija i okrenula natrag prije ulaska u njemačke vode.
Prošle godine dobio je novi IMO broj, što su analitičari opisali kao gotovo nezabilježen potez. Taj jedinstveni broj identificira brod i trebao bi mu pripadati do kraja vijeka, bez obzira na promjene imena ili vlasništva.
Unatoč sve glasnijim pozivima na strožu provedbu sankcija, brodove flote iz sjene i dalje je teško pratiti. Sankcionirani tankeri koriste razne strategije za izbjegavanje otkrivanja – uključujući plovidbu pod lažnim zastavama, isključivanje sustava za praćenje i odašiljanje lažnih lokacija.
„Ključna poluga koju imamo jest uništiti prodaju nafte putem flote iz sjene”
„Jednom kada brodovi počnu izravno pristajati u ruske luke, manje se boje usklađenosti sa sankcijama”, rekla je Zhminko za BBC Verify.
„Budući da je već sankcionirana, lakše joj je biti dio otvorene flote iz sjene – ionako ne može pristajati u glavne komercijalne luke jer je već pod sankcijama.”
Prema Centru za strateške i međunarodne studije (CSIS), tankeri flote iz sjene godišnje prevoze naftu u vrijednosti od 87 do 100 milijardi dolara. Vaibhav Raghunandan, analitičar u Centru za istraživanje energije i čistog zraka, rekao je da je u prosincu 2025. čak 68 % sve ruske sirove nafte prevezeno sankcioniranim tankerima.
Zastupnik Mike Martin rekao je da prihodi koje generira flota iz sjene pomažu financirati ruski rat u Ukrajini i pružaju Kremlju gospodarski oslonac. Dodao je da će sukob završiti tek „kada se rusko gospodarstvo uruši”.
„Ključna poluga koju imamo jest uništiti prodaju nafte putem flote iz sjene”, rekao je Martin za BBC Verify. „Zato je to iznimno važno – frustrirajuće je što se time nismo ozbiljno pozabavili puno ranije.”
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare