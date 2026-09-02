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POLICIJA ISTRAŽUJE

Eksplozija na kolodvoru u Njemačkoj: Dvije osobe ozlijeđene

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N1info
|
02. ruj. 2026. 08:58
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Ilustracija: STEFAN PUCHNER/AFP

Najmanje dvije osobe ozlijeđene su u eksploziji koja se dogodila u prolazu glavnog željezničkog kolodvora u Augsburgu na jugu Njemačke, izvijestila je policija.

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Prema navodima njemačkih medija, eksplodirao je zasad neidentificirani predmet. U incidentu je nekoliko osoba lakše ozlijeđeno, a eksplozija je razbila prozore u blizini, piše Euronews.

Za sada nije utvrđeno o kakvoj je napravi riječ. Policija je zatvorila zgradu kolodvora i jedan kolosijek, dok se promet na drugom odvija u ograničenom opsegu. Poremećen je i javni prijevoz u okolici kolodvora.

Policijska istraga je u tijeku. Augsburg je važno regionalno prometno čvorište i nalazi se oko 55 kilometara od glavnog grada Bavarske Münchena.

Ovo je priča u razvoju, a informacije će biti ažurirane kako budu pristizale.

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