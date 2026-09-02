POLICIJA ISTRAŽUJE
Eksplozija na kolodvoru u Njemačkoj: Dvije osobe ozlijeđene
Najmanje dvije osobe ozlijeđene su u eksploziji koja se dogodila u prolazu glavnog željezničkog kolodvora u Augsburgu na jugu Njemačke, izvijestila je policija.
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Prema navodima njemačkih medija, eksplodirao je zasad neidentificirani predmet. U incidentu je nekoliko osoba lakše ozlijeđeno, a eksplozija je razbila prozore u blizini, piše Euronews.
Za sada nije utvrđeno o kakvoj je napravi riječ. Policija je zatvorila zgradu kolodvora i jedan kolosijek, dok se promet na drugom odvija u ograničenom opsegu. Poremećen je i javni prijevoz u okolici kolodvora.
In het Duitse Augsburg (zo'n 60 km ten westen van München) is bij het hoofdstation een explosie geweest in een doorgang, mogelijk bij een bankfiliaal. Twee mensen raakten gewond, ruiten sneuvelden. Het OV ligt tijdelijk stil, de oorzaak nog onbekend. 👉🏼https://t.co/JMpsFfuzw6 pic.twitter.com/zHd4BgtMC3— Dénis van Vliet (@denisvanvliet) September 2, 2026
+++ Update, 06:10 Uhr +++— Polizei Schwaben Nord (@polizeiSWN) September 2, 2026
In einem Gebäudedurchgang kam es zur Explosion eines unbekannten Gegenstandes.
Es kommt zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr und im ÖPNV. Bitte umfahrt den Bereich weiträumig.#PolizeiSWN #Polizeieinsatz #Augsburg https://t.co/68tpe2qx4F pic.twitter.com/Y7jllPHSS1
Policijska istraga je u tijeku. Augsburg je važno regionalno prometno čvorište i nalazi se oko 55 kilometara od glavnog grada Bavarske Münchena.
Ovo je priča u razvoju, a informacije će biti ažurirane kako budu pristizale.
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