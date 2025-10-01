VIDEO / Snimljen trenutak razornog potresa na Filipinima

Najmanje 60 osoba poginulo je u snažnom potresu magnitude 6,9 stupnjeva po Richteru u središnjim Filipinima i više od 140 ljudi je ozlijeđeno, a dužnosnici strahuju da bi broj mrtvih mogao rasti dok se spasioci jutros probijaju među srušenim zgradama.
Potres je pogodio obalu grada Bogo u pokrajini Cebu u središnjoj regiji Visayas nešto prije prije 22 sata po lokalnom vremenu u utorak, uzrokujući nestanke struje i urušavanje zgrada, uključujući crkvu staru više od 100 godina.
Nahulicam sa Cebu bridge during earthquake.. Sep 30, 2025 at 9:59pm! Credits to the owner. Not my cam. #earthquake #cebu pic.twitter.com/Q4Cj47glsk— _mockingjay (@dadnxtdoor_) September 30, 2025
Pokrajina Cebu, jedno od najpopularnijih turističkih odredišta na Filipinima, dom je za 3,4 milijuna ljudi. Međunarodna zračna luka Mactan-Cebu, drugi najprometniji ulaz u zemlju, nastavila je prometovati.
Proglašeno stanje katastrofe
Potres je najsnažnije pogodio općinu San Remigio. Proglašeno je stanje katastrofe u tom području kako bi se ubrzala dostava pomoći. Alfie Reynes, zamjenik načelnika San Remigija, pozvao je na dostavu hrane i vode evakuiranima, kao i teške opreme za pomoć spasiocima.
I can't imagine feeling this!— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 30, 2025
More CCTV from Cebu as the M6.9 earthquake hit 👀 pic.twitter.com/AvxL9le6nI
„Pada jaka kiša i nema struje pa nam je stvarno potrebna pomoć, posebno u sjevernom dijelu jer postoji nestašica vode nakon što su opskrbne cijevi oštećene potresom“, rekao je Reynes za DZMM radio, prenosi Index.
Agencije za praćenje potresa procijenile su dubinu potresa na otprilike 10 kilometara i zabilježile više naknadnih potresa, od kojih je najjači imao magnitudu 6. Nije bilo opasnosti od cunamija nakon potresa.
