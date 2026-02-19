VIDEO / Springsteen najavio turneju: "Naša demokracija je pod napadom od strane samoproglašenog kralja"

"Naša demokracija je pod napadom od strane samoproglašenog kralja i njegove vlade bezvrijednih ljudi", napisao je Bruce Springsteen u najavi turneje.
Bruce Springsteen se vraća na cestu u obrani demokracije i američkog sna. "The Boss" je najavio svoju turneju ‘Land of Hope and Dreams’, koja će njega i E Street Band voditi diljem Sjedinjenih Država kroz dva mjeseca, s 20 koncerata.
ITS OFFICIAL FROM THE MAN HIMSELF!!— Spring-Nuts (@SpringNuts_) February 17, 2026
ITS COMING! @springsteen AND THE LEGENDARY #Estreetband BAND WILL EMBARK ON A 3 MONTH TOUR CALLED THE LAND OF HOPE AND DREAMS AMERICAN TOUR NO KINGS. pic.twitter.com/EuLH5E6s0F
Prva postaja turneje - Minneapolis
Turneja počinje 31. ožujka u Minneapolisu. Grad u kojem turneja počinje nije slučajno odabran: bio je to poprište prosvjeda protiv ICE-a i mjesto gdje su prošlog mjeseca imigracijski agenti ubili dvoje civila, Alexa Prettija i Renee Good.
"Živimo u mračnim, opasnim i uznemirujućim vremenima," rekao je u službenoj izjavi, "ali ne očajavajte, konjica dolazi i u vaš grad," nastavio je, "u obranu i u čast američke demokracije, slobode, Ustava i našeg svetog američkog sna. Sve su to vrijednosti koje su pod napadom od strane samoproglašenog kralja i njegove vlade bezvrijednih ljudi u Washingtonu D.C.-u."
BREAKING: Bruce Springsteen and the E Street Band are bringing their "Land of Hope & Dreams" tour to America in 2026 pic.twitter.com/8ugVSQjtEf— CONSEQUENCE (@consequence) February 17, 2026
Turneja — prva E Street Banda nakon 2024. — dolazi nakon izlaska pjesme ‘Streets of Minneapolis’, u kojoj Springsteen poziva predsjednika Donalda Trumpa i Department of Homeland Security da preuzmu odgovornost za smrti dviju civila u Minneapolisu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
