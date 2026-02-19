Oglas

the boss

VIDEO / Springsteen najavio turneju: "Naša demokracija je pod napadom od strane samoproglašenog kralja"

Hina
|
19. velj. 2026. 09:48
Bruce Springsteen
HANS KLAUS TECHT / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFP

"Naša demokracija je pod napadom od strane samoproglašenog kralja i njegove vlade bezvrijednih ljudi", napisao je Bruce Springsteen u najavi turneje.

Bruce Springsteen se vraća na cestu u obrani demokracije i američkog sna. "The Boss" je najavio svoju turneju ‘Land of Hope and Dreams’, koja će njega i E Street Band voditi diljem Sjedinjenih Država kroz dva mjeseca, s 20 koncerata.

Prva postaja turneje - Minneapolis

Turneja počinje 31. ožujka u Minneapolisu. Grad u kojem turneja počinje nije slučajno odabran: bio je to poprište prosvjeda protiv ICE-a i mjesto gdje su prošlog mjeseca imigracijski agenti ubili dvoje civila, Alexa Prettija i Renee Good.

"Živimo u mračnim, opasnim i uznemirujućim vremenima," rekao je u službenoj izjavi, "ali ne očajavajte, konjica dolazi i u vaš grad," nastavio je, "u obranu i u čast američke demokracije, slobode, Ustava i našeg svetog američkog sna. Sve su to vrijednosti koje su pod napadom od strane samoproglašenog kralja i njegove vlade bezvrijednih ljudi u Washingtonu D.C.-u."

Turneja — prva E Street Banda nakon 2024. — dolazi nakon izlaska pjesme ‘Streets of Minneapolis’, u kojoj Springsteen poziva predsjednika Donalda Trumpa i Department of Homeland Security da preuzmu odgovornost za smrti dviju civila u Minneapolisu.

Teme
Donald Trump ICE SAD bruce springsteen demokracija springsteenova turneja

