Zvala se Raghad Ashour
VIDEO / Srednjoškolka iz Gaze krenula na ispit. Na putu ju je ubio izraelski "double tap" udar
Prema prvim izvješćima novinara s terena, ranjeno je najmanje još pet osoba.
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Izrael je u Gazi izveo dvostruki napad („double-tap strike”), pri čemu je ubijena Raghad Ashour, 18-godišnja učenica iz Beit Hanouna koja je bila na putu prema mjestu održavanja ispita državne mature, objavio je Mosab Abu Toha, a prenio Drop Site.
Jutro je bilo relativno mirno. Ljudi su se kretali ulicama četvrti Rimal, trgovačkog središta grada Gaze, pokušavajući nastaviti sa svakodnevnim životom, izvjestio je Al Jazeerin dopisnik iz Gaze.
No taj mir prekinut je u trenutku kada su izraelski dronovi ispalili projektile. Dronovi su se mogli vidjeti i čuti iz istočnog dijela grada Gaze. Nakon karakterističnog mehaničkog zujanja, nekoliko sekundi kasnije ulicom je odjeknuo zvuk nadolazećih projektila koji su pogodili dva vozila.
💢 BREAKING | Israel has carried out a double-tap strike in Gaza, killing Raghad Ashour, an 18-year-old student from Beit Hanoun who was on her way to take her general secondary education examination per @MosabAbuToha. At least 5 others were wounded, according to initial reports… https://t.co/4t03XhR4vq pic.twitter.com/me47MoewX6— Drop Site (@DropSiteNews) June 22, 2026
Očevici navode da je između prvog, drugog i trećeg udara prošlo oko 15 sekundi. U napadu je uništen velik broj stambenih zgrada i trgovina u tom području.
Bilo je više stradalih. Medicinski izvori navode da su mnoge ozljede kritične te da je većina žrtava pogođena gelerima.
Jedina zasad potvrđena smrtna žrtva je srednjoškolka koja je bila na putu prema ispitnom centru u gradu Gazi, gdje su učenici polagali završni državni ispit.
Poginula je na mjestu u izraelskom napadu.
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