VIDEO / Srušio se američki F-15 u Kuvajtu

Društvenim mrežama šire se snimke koje prikazuju rušenje američkog F-15 u Kuvajtu. Iran je objavio da su njegove snage srušile avion.
Pilot F-15 je živ. Uspio se sigurno katapultirati, a nakon prizemljenja zbrinula ga je skupina lokalnih stanovnika.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) March 2, 2026
Reports of a U.S. F-15 fighter jet having been downed over Kuwait moments ago in a friendly fire incident pic.twitter.com/rWHxiaPbl1
Zasad nema reakcije SAD-a.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) March 2, 2026
The U.S. F-15 fighter jet pilot who was down over Kuwait moments ago in a friendly fire incident is alive.
He ejected and is now being taken care of by a group of Kuwaitis pic.twitter.com/XhIZK5rUTW
Napetosti na Bliskom istoku posljednjih su dana dodatno porasle, a zračni promet iznad više zemalja regije gotovo je u potpunosti militariziran. Kuvajt je dugogodišnji saveznik Sjedinjenih Država i jedna od ključnih logističkih točaka američke vojske u Perzijskom zaljevu, prenosi Index.
Another video shows the crash of the U.S. F-15 jet in Kuwait. pic.twitter.com/JpRsECmwJa— Clash Report (@clashreport) March 2, 2026
U zemlji se nalaze važne američke baze i skladišta opreme, a kuvajtski zračni prostor često koriste američki i saveznički borbeni avioni tijekom operacija u Iraku, Siriji i šire.
F-15 je američki višenamjenski borbeni avion četvrte generacije, razvijen još 1970-ih, ali i dalje jedan od okosnica američkog ratnog zrakoplovstva. Poznat je po iznimnim sposobnostima zračne nadmoći, velikoj brzini (preko 2,5 Macha) i snažnom naoružanju koje uključuje projektile zrak-zrak i precizno navođene bombe.
Različite inačice F-15 koriste i brojne američke saveznice, uključujući zemlje Zaljeva.
