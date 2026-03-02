Oglas

pilot se katapultirao

VIDEO / Srušio se američki F-15 u Kuvajtu

N1 Info
02. ožu. 2026. 06:50
Društvenim mrežama šire se snimke koje prikazuju rušenje američkog F-15 u Kuvajtu. Iran je objavio da su njegove snage srušile avion.

Pilot F-15 je živ. Uspio se sigurno katapultirati, a nakon prizemljenja zbrinula ga je skupina lokalnih stanovnika.

Zasad nema reakcije SAD-a.

Napetosti na Bliskom istoku posljednjih su dana dodatno porasle, a zračni promet iznad više zemalja regije gotovo je u potpunosti militariziran. Kuvajt je dugogodišnji saveznik Sjedinjenih Država i jedna od ključnih logističkih točaka američke vojske u Perzijskom zaljevu, prenosi Index.

U zemlji se nalaze važne američke baze i skladišta opreme, a kuvajtski zračni prostor često koriste američki i saveznički borbeni avioni tijekom operacija u Iraku, Siriji i šire.

F-15 je američki višenamjenski borbeni avion četvrte generacije, razvijen još 1970-ih, ali i dalje jedan od okosnica američkog ratnog zrakoplovstva. Poznat je po iznimnim sposobnostima zračne nadmoći, velikoj brzini (preko 2,5 Macha) i snažnom naoružanju koje uključuje projektile zrak-zrak i precizno navođene bombe.

Različite inačice F-15 koriste i brojne američke saveznice, uključujući zemlje Zaljeva.

iran izrael sad

