VIDEO / Srušio se turski borbeni zrakoplov F-16, pilot poginuo

Borbeni zrakoplov F-16 srušio se tijekom noći u zapadnoj Turskoj pored glavne autoceste, pri čemu je poginuo pilot, priopćilo je tursko ministarstvo obrane u srijedu.
Zrakoplov je poletio iz baze u zapadnoj pokrajini Balikesiru, a kontakt s pilotom izgubljen je oko 1 sat ujutro (22 sata u utorak po GMT-u), navodi se u priopćenju ministarstva objavljenom na X-u.
Točan uzrok nesreće zasad nije poznat, a ministarstvo je priopćilo da je istraga u tijeku.
🚨 BREAKING: Heartbreaking footage has emerged showing the moment a Turkish F-16 crashed on the Balıkesir highway. Tragically, the pilot did not survive.
#Turkey #Balıkesir #F16 #BreakingNews pic.twitter.com/UPZ3BXE6Iy
Zrakoplov se srušio u blizini autoceste u središnjem okrugu Karesiju u pokrajini Balikesiru, izvijestila je državna novinska agencija Anadolija, pozivajući se na izjavu guvernera Balikesira Ismaila Ustaoglua.
Autocesta koja povezuje gradove Izmir i Istanbul privremeno je zatvorena, objavila je Anadolija, koja je prenijela i fotografije na kojima se vidi kako hitne službe uklanjaju ostatke s mjesta nesreće.
