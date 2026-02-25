Oglas

Uzrok još nije utvrđen

VIDEO / Srušio se turski borbeni zrakoplov F-16, pilot poginuo

N1 Info , Hina
25. velj. 2026. 09:36
Turski F-16
Borbeni zrakoplov F-16 srušio se tijekom noći u zapadnoj Turskoj pored glavne autoceste, pri čemu je poginuo pilot, priopćilo je tursko ministarstvo obrane u srijedu.

Zrakoplov je poletio iz baze u zapadnoj pokrajini Balikesiru, a kontakt s pilotom izgubljen je oko 1 sat ujutro (22 sata u utorak po GMT-u), navodi se u priopćenju ministarstva objavljenom na X-u.

Točan uzrok nesreće zasad nije poznat, a ministarstvo je priopćilo da je istraga u tijeku.

Zrakoplov se srušio u blizini autoceste u središnjem okrugu Karesiju u pokrajini Balikesiru, izvijestila je državna novinska agencija Anadolija, pozivajući se na izjavu guvernera Balikesira Ismaila Ustaoglua.

Autocesta koja povezuje gradove Izmir i Istanbul privremeno je zatvorena, objavila je Anadolija, koja je prenijela i fotografije na kojima se vidi kako hitne službe uklanjaju ostatke s mjesta nesreće.

Teme
F-16 Turska

