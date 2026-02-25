VIDEO / Zastupnica ovo nije mogla prešutjeti Trumpu, evo zašto je počela vikati na američkog predsjednika

Kada je Trump počeo iznositi napade na imigrante, atmosfera u dvorani se promijenila.
Tijekom prvog sata obraćanja predsjednika Donalda Trumpa o stanju nacije u utorak, demokrati u Zastupničkom domu uglavnom su se držali svog plana: sjediti u kamenoj, prkosnoj tišini.
No kada je Trump počeo iznositi napade na imigrante, ta je strategija pala u vodu.
Demokratske zastupnice Ilhan Omar i Rashida Tlaib više su puta vikale na Trumpa, protiveći se njegovoj karakterizaciji somalijske zajednice u Minnesoti kao "pirata“ i optužujući ga da je svojom strogom imigracijskom politikom u toj saveznoj državi omogućio smrt američkih građana, piše CNN.
Verbalni sukob dosegnuo je vrhunac nakon što je Trump poručio demokratima u dvorani da bi se "trebali sramiti“ jer su odbili ustati i zapljeskati na njegovu izjavu da je primarna dužnost vlade "štititi američke građane, a ne ilegalne strance“.
"Vi ste ubili Amerikance“, više puta je vikala Omar, somalijsko-američka zastupnica koja predstavlja okrug u Minnesoti, prije nego što je pokazala na njega i dodala: "Vi biste se trebali sramiti.“
Ispad je potaknuo Trumpa da uzvrati. Naime, optužio je demokrate za varanje na izborima.
"Varali su, a njihova politika je toliko loša da se jedino mogu izabrati varanjem“, rekao je, izazvavši još jedan val negodovanja demokratskih zastupnika. "Ti ljudi su ludi. Govorim vam, ludi su.“
Donald Trump: “You should be ashamed of yourselves.”— Power to the People ☭🕊 (@ProudSocialist) February 25, 2026
Ilhan Omar: “You have killed Americans! You should be ashamed!”
Ilhan is right. Alex Pretti, Renee Good, and Keith Porter are no longer with us because they were murdered by Trump’s ICE agents. pic.twitter.com/WxuBEG0iDj
Ministar prometa Sean Duffy nazvao je prekide zastupnica nevjerojatno ometajućima.
„Čak i ako se ne slažete s Trumpom, trebali biste ga dovoljno poštovati da ga saslušate“, rekao je Duffy za CNN.
Demokratski čelnici su, uoči govora, višekratno upozoravali svoje članove da ne reagiraju na Trumpovu retoriku i da sebe ne čine središtem pažnje, strahujući od ponavljanja prošlogodišnjeg scenarija kada su neki demokrati koristili natpise ili druge rekvizite za prosvjed protiv predsjednika. Umjesto toga, deseci demokrata odlučili su potpuno preskočiti govor.
