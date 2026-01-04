prosvjedi zbog valutne krize
VIDEO / Što se točno događa u Iranu i hoće li se Trump uključiti?
Prosvjedi u Iranu izbili su zbog dugotrajne hiperinflacije i kolapsa nacionalne valute, što je dovelo do zatvaranja trgovina i sukoba sa sigurnosnim snagama. Trgovci, studenti i građani u više gradova zahtijevaju gospodarsku stabilnost, u onome što predstavlja najozbiljnije nemire u zemlji od kraja 2022. godine.
Eskalacije valutne krize: Rijal na rekordno niskoj razini
Valutna kriza eskalirala je u nedjelju kada je tečaj rijala pao na rekordnih 1,42 milijuna za američki dolar. Trgovci u teheranskim poslovnim četvrtima, uključujući Ulicu Republike i povijesni Veliki bazar, počeli su masovno zatvarati radnje. Okupljanja su se ubrzo proširila iz Teherana na Isfahan, Širaz, Mašhad, Kermanšah i Hamadan. U pojedinim dijelovima glavnog grada sigurnosne snage koristile su suzavac kako bi rastjerale prosvjednike.
Trećeg dana prosvjedima su se pridružili i studenti, uz okupljanja na sveučilištima u Teheranu i drugim gradovima. Nekoliko studenata Sveučilišta u Teheranu privedeno je, no pušteni su u roku od 24 sata. Vlasti su priopćile da je u sukobima ozlijeđeno i više pripadnika sigurnosnih snaga.
U lokalnim sukobima između prosvjednika i policije u četvrtak je na zapadu zemlje ubijeno šest osoba, prenijeli su lokalni mediji.
Street protests in Iran 🇮🇷 are getting serious, triggered by collapse of the currency and inflation, but also with political slogans in the traditionally important bazaar of Teheran. pic.twitter.com/eWY0yWMHwP— Carl Bildt (@carlbildt) January 2, 2026
Guverner središnje banke dao ostavku
Zbog sve dublje ekonomske krize guverner središnje banke Mohammad Reza Farzin podnio je ostavku, dok je parlamentarni odbor za proračun odbio vladin prijedlog potrošnje za fiskalnu godinu koja počinje u ožujku. Predsjednik Masoud Pezeškian imenovao je Nassera Hemmatija novim guvernerom središnje banke. Hemmati je ranije bio ministar gospodarstva, ali je smijenjen tijekom prethodne valutne krize.
Pezeškian je poručio da je svjestan ozbiljnih gospodarskih teškoća te najavio sastanke s predstavnicima prosvjednika. Vladina glasnogovornica Fatemeh Mohajerani priznala je nezadovoljstvo građana i izjavila da će vlasti razmotriti kritike. Istodobno su zapovjednici Revolucionarne garde upozorili da su nemiri, kako tvrde, potaknuti iz inozemstva s ciljem destabilizacije političkog sustava, prenosi Euronews.
Iran is burning.— dahlia kurtz ✡︎ דליה קורץ (@DahliaKurtz) January 1, 2026
We are witnessing history, akin to the fall of the Berlin wall.
And most media dare not say a word.
Ask yourself why. pic.twitter.com/a3ONoGWbz3
Hrana skuplja 72 posto, trgovina gotovo paralizirana
Ekonomski pokazatelji dodatno naglašavaju dubinu krize: službeni podaci pokazuju da su potrošačke cijene u proteklih 12 mjeseci porasle 52 posto, dok je godišnja inflacija u prosincu iznosila 42,2 posto. Cijene hrane porasle su 72 posto, a medicinske usluge i oprema oko 50 posto.
Zbog nestabilnih tečajeva trgovina je gotovo paralizirana jer i kupci i prodavači odgađaju transakcije u očekivanju stabilizacije.
🇮🇷 Protests have erupted in Iran over the worsening economic situation.— MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) December 31, 2025
Inflation has risen by 42.2% in a year. Food prices have soared by 72% and medical supplies by 50% since December of last year.
In December, the ayatollah regime raised gasoline prices for the first time in… pic.twitter.com/xtDDXPr8gf
Državni uredi u 20 pokrajina zatvoreni su u srijedu, službeno zbog hladnoće i nestašica električne energije, iako se zatvaranje vremenski poklopilo s vrhuncem prosvjeda i približavanjem vikenda. Hemmati je najavio pokušaje stabilizacije deviznog tržišta i ukidanje poremećaja uzrokovanih sustavom više tečajeva.
Nemiri su najveći od prosvjeda nakon smrti Mahse Amini u pritvoru 2022. godine, koji su mjesecima potresali zemlju prije nego što su ugušeni. Dio sadašnjih prosvjednika otvoreno izražava potporu obnovi monarhije pod vodstvom prijestolonasljednika Reze Pahlavija.
Iranski "Tank Man"
Posebnu pozornost izazvao je videozapis iz središta Teherana koji prikazuje usamljenog muškarca kako sjedi nasred ulice suočen s pripadnicima specijalnih snaga na motociklima, neposredno nakon upotrebe suzavca. Snimka, nastala ispred trgovačkog centra Aladdin u Ulici Republike, postala je simbol prosvjeda na društvenim mrežama, uz usporedbe s kineskim “Tank Manom” iz 1989. godine. Identitet prosvjednika i njegova sudbina ostaju nepoznati.
History repeats itself.— Hananya Naftali (@HananyaNaftali) January 1, 2026
BOTTOM: 1989, China - “Tank Man” stands alone in front of a column of Chinese tanks after the Tiananmen Square massacre.
TOP: Today, Iran - A single Iranian protester blocks the road in Tehran, kneeling in defiance against a swarm of regime police on… pic.twitter.com/zkSvTN75Lq
Iransko gospodarstvo godinama je opterećeno međunarodnim sankcijama, koje su dodatno pojačane nakon što su Sjedinjene Države 2018. napustile nuklearni sporazum iz 2015., u vrijeme kada je dolar vrijedio oko 32.000 rijala. U rujnu su ponovno uvedene sankcije UN-a, kojima su blokirana iranska sredstva u inozemstvu i zabranjeni transferi oružja. Slabljenje valute dodatno je potaknuto nagađanjima o mogućoj vojnoj eskalaciji nakon 12-dnevnog sukoba Irana i Izraela u lipnju.
Trump: "Spremni smo i naoružani"
U međuvremenu je američki predsjednik Donald Trump poručio da će Sjedinjene Države priteći u pomoć prosvjednicima ako iranske vlasti upotrijebe smrtonosnu silu.
Ako Iran „nasilno ubije mirne prosvjednike, što je njihov običaj, Sjedinjene Američke Države će im priskočiti u pomoć“, rekao je Trump u objavi na Truth Socialu rano u petak ujutro. „Spremni smo za akciju.“
Nije bilo moguće reći je li bilo ikakvog planiranja za takav potez ili će administracija doista provesti Trumpovu prijetnju.
BREAKING: Trump post about Iran protests pic.twitter.com/evNRP5UlOH— The Spectator Index (@spectatorindex) January 2, 2026
Kako podsjeća NYT, Trumpove izjave dolaze samo šest mjeseci nakon što su Sjedinjene Države izvele zračne napade na nekoliko iranskih nuklearnih postrojenja. Na sastanku s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom ovog tjedna, Trump je rekao da će Sjedinjene Države podržati izraelske napade na Iran ako Iran nastavi sa svojim programom balističkih projektila i nuklearnog oružja. Predsjednik je rekao da je primio izvješća da Iran možda pokušava oživjeti svoj nuklearni program, ali nije ponudio daljnje detalje.
