VIDEO / Što se točno događa u Iranu i hoće li se Trump uključiti?

Iransko gospodarstvo godinama je opterećeno međunarodnim sankcijama, koje su dodatno pojačane nakon što su Sjedinjene Države 2018. napustile nuklearni sporazum iz 2015., u vrijeme kada je dolar vrijedio oko 32.000 rijala. U rujnu su ponovno uvedene sankcije UN-a, kojima su blokirana iranska sredstva u inozemstvu i zabranjeni transferi oružja. Slabljenje valute dodatno je potaknuto nagađanjima o mogućoj vojnoj eskalaciji nakon 12-dnevnog sukoba Irana i Izraela u lipnju.