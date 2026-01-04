Oglas

prosvjedi zbog valutne krize

VIDEO / Što se točno događa u Iranu i hoće li se Trump uključiti?

author
N1 Info
|
04. sij. 2026. 20:49
prosvjedi u iranu
AFP

Prosvjedi u Iranu izbili su zbog dugotrajne hiperinflacije i kolapsa nacionalne valute, što je dovelo do zatvaranja trgovina i sukoba sa sigurnosnim snagama. Trgovci, studenti i građani u više gradova zahtijevaju gospodarsku stabilnost, u onome što predstavlja najozbiljnije nemire u zemlji od kraja 2022. godine.

Eskalacije valutne krize: Rijal na rekordno niskoj razini

Valutna kriza eskalirala je u nedjelju kada je tečaj rijala pao na rekordnih 1,42 milijuna za američki dolar. Trgovci u teheranskim poslovnim četvrtima, uključujući Ulicu Republike i povijesni Veliki bazar, počeli su masovno zatvarati radnje. Okupljanja su se ubrzo proširila iz Teherana na Isfahan, Širaz, Mašhad, Kermanšah i Hamadan. U pojedinim dijelovima glavnog grada sigurnosne snage koristile su suzavac kako bi rastjerale prosvjednike.

Trećeg dana prosvjedima su se pridružili i studenti, uz okupljanja na sveučilištima u Teheranu i drugim gradovima. Nekoliko studenata Sveučilišta u Teheranu privedeno je, no pušteni su u roku od 24 sata. Vlasti su priopćile da je u sukobima ozlijeđeno i više pripadnika sigurnosnih snaga.

U lokalnim sukobima između prosvjednika i policije u četvrtak je na zapadu zemlje ubijeno šest osoba, prenijeli su lokalni mediji.

Guverner središnje banke dao ostavku

Zbog sve dublje ekonomske krize guverner središnje banke Mohammad Reza Farzin podnio je ostavku, dok je parlamentarni odbor za proračun odbio vladin prijedlog potrošnje za fiskalnu godinu koja počinje u ožujku. Predsjednik Masoud Pezeškian imenovao je Nassera Hemmatija novim guvernerom središnje banke. Hemmati je ranije bio ministar gospodarstva, ali je smijenjen tijekom prethodne valutne krize.

Pezeškian je poručio da je svjestan ozbiljnih gospodarskih teškoća te najavio sastanke s predstavnicima prosvjednika. Vladina glasnogovornica Fatemeh Mohajerani priznala je nezadovoljstvo građana i izjavila da će vlasti razmotriti kritike. Istodobno su zapovjednici Revolucionarne garde upozorili da su nemiri, kako tvrde, potaknuti iz inozemstva s ciljem destabilizacije političkog sustava, prenosi Euronews.

Hrana skuplja 72 posto, trgovina gotovo paralizirana

Ekonomski pokazatelji dodatno naglašavaju dubinu krize: službeni podaci pokazuju da su potrošačke cijene u proteklih 12 mjeseci porasle 52 posto, dok je godišnja inflacija u prosincu iznosila 42,2 posto. Cijene hrane porasle su 72 posto, a medicinske usluge i oprema oko 50 posto.

Zbog nestabilnih tečajeva trgovina je gotovo paralizirana jer i kupci i prodavači odgađaju transakcije u očekivanju stabilizacije.

Državni uredi u 20 pokrajina zatvoreni su u srijedu, službeno zbog hladnoće i nestašica električne energije, iako se zatvaranje vremenski poklopilo s vrhuncem prosvjeda i približavanjem vikenda. Hemmati je najavio pokušaje stabilizacije deviznog tržišta i ukidanje poremećaja uzrokovanih sustavom više tečajeva.

Nemiri su najveći od prosvjeda nakon smrti Mahse Amini u pritvoru 2022. godine, koji su mjesecima potresali zemlju prije nego što su ugušeni. Dio sadašnjih prosvjednika otvoreno izražava potporu obnovi monarhije pod vodstvom prijestolonasljednika Reze Pahlavija.

Iranski "Tank Man"

Posebnu pozornost izazvao je videozapis iz središta Teherana koji prikazuje usamljenog muškarca kako sjedi nasred ulice suočen s pripadnicima specijalnih snaga na motociklima, neposredno nakon upotrebe suzavca. Snimka, nastala ispred trgovačkog centra Aladdin u Ulici Republike, postala je simbol prosvjeda na društvenim mrežama, uz usporedbe s kineskim “Tank Manom” iz 1989. godine. Identitet prosvjednika i njegova sudbina ostaju nepoznati.

Iransko gospodarstvo godinama je opterećeno međunarodnim sankcijama, koje su dodatno pojačane nakon što su Sjedinjene Države 2018. napustile nuklearni sporazum iz 2015., u vrijeme kada je dolar vrijedio oko 32.000 rijala. U rujnu su ponovno uvedene sankcije UN-a, kojima su blokirana iranska sredstva u inozemstvu i zabranjeni transferi oružja. Slabljenje valute dodatno je potaknuto nagađanjima o mogućoj vojnoj eskalaciji nakon 12-dnevnog sukoba Irana i Izraela u lipnju.

Trump: "Spremni smo i naoružani"

U međuvremenu je američki predsjednik Donald Trump poručio da će Sjedinjene Države priteći u pomoć prosvjednicima ako iranske vlasti upotrijebe smrtonosnu silu.

Ako Iran „nasilno ubije mirne prosvjednike, što je njihov običaj, Sjedinjene Američke Države će im priskočiti u pomoć“, rekao je Trump u objavi na Truth Socialu rano u petak ujutro. „Spremni smo za akciju.“

Nije bilo moguće reći je li bilo ikakvog planiranja za takav potez ili će administracija doista provesti Trumpovu prijetnju.

Kako podsjeća NYT, Trumpove izjave dolaze samo šest mjeseci nakon što su Sjedinjene Države izvele zračne napade na nekoliko iranskih nuklearnih postrojenja. Na sastanku s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom ovog tjedna, Trump je rekao da će Sjedinjene Države podržati izraelske napade na Iran ako Iran nastavi sa svojim programom balističkih projektila i nuklearnog oružja. Predsjednik je rekao da je primio izvješća da Iran možda pokušava oživjeti svoj nuklearni program, ali nije ponudio daljnje detalje.

Teme
donald trump iran izrael kriza u iranu nemiri u iranu rijal

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

