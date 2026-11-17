NAŠLI SE NA ISTOM KOLOSIJEKU
VIDEO / Sudarila se dva vlaka u Pragu, deseci ozlijeđenih
Deseci ljudi ozlijeđeni su u utorak u Pragu u sudaru dvaju putničkih vlakova u blizini glavnog željezničkog kolodvora češke prijestolnice.
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Većina je zadobila lakše ozljede, no nekoliko je osoba teže ozlijeđeno, objavile su hitne službe.
Sudar se dogodio na mostu iznad prometne Seifertove ulice nedaleko od kolodvora, priopćila je vatrogasna služba.
BREAKING: Dozens injured after 2 passenger trains collide near main railway station in Prague, Czech Republic; some victims were seriously injured. https://t.co/yQ0E3Dhh2h— AZ Intel (@AZ_Intel_) November 17, 2026
Promet na ključnoj željezničkoj ruti kroz Prag je obustavljen, a međugradski vlakovi preusmjereni na druge kolodvore gdje su putnici mogli presjesti na podzemnu željeznicu, prenosi dpa.
Prve informacije upućuju da su se vlakovi sudarili pri maloj brzini, oko sedam sati ujutro.
NEWS: Two trains crashed this morning at Prague’s Main Train Station. Tens of injured reported. https://t.co/yBvNXKze7F— Ian Willoughby (@Ian_Willoughby) November 17, 2026
Zasad nije jasno zašto su se vlakovi našli na istom kolosijeku. Jedan je stizao iz grada Mlade Boleslava, dok je drugi tek krenuo prema Milovicama.
Ministar prometa Ivan Bednarik opisao je sudar kao „vrlo ozbiljan incident”, poručio da se istražuju uzroci i okolnosti i najavio da će raščišćavanje pruge potrajati nekoliko sati.
U vlakovima je vjerojatno bilo manje putnika nego inače jer je 17. studenoga u Češkoj državni praznik.
Dan borbe za slobodu i demokraciju obilježava se u spomen na Baršunastu revoluciju iz 1989. godine, kao i na nasilno gušenje studentskih prosvjeda koje su 1939. godine proveli nacistički okupatori.
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