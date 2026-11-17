PRESUDA U PETAK
Optuženi za otmicu kod zagrebačke Arene priznali krivnju
Četvorica muškaraca optuženih za otmicu 29-godišnjeg muškarca ispred Arene Zagreb priznala su krivnju na početku suđenja na Općinskom sudu u Velikoj Gorici, a presudu bi trebali doznati u petak.
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Riječ je o Filipu P. (29), Franji D. (43), Mateju Č. (28) i N. T. (19), koji su optuženi za pokušaj protupravne naplate i protupravno oduzimanje slobode, piše Hajdi Karakaš Jakubin za Jutarnji list. Filip P. tereti se i za oštećenje tuđe stvari. Dvojica optuženih nalaze se u istražnom zatvoru, dok su dvojica u kućnom pritvoru uz elektronički nadzor.
Prema optužnici, incident se dogodio 4. lipnja oko 16.25 sati. Filip P. smatrao je da mu Branimir K. duguje novac te ga je, koristeći mobitel poznanika, namamio na sastanak kod Arene. Kada je muškarac stigao taksijem, četvorica su mu automobilom prepriječila put, izvukla ga iz vozila i ugurala u prtljažnik Forda.
Dvaput pokušao pobjeći otmičarima
Tijekom vožnje prema Lidlu zatočeni muškarac uspio je pobjeći iz prtljažnika, no napadači su ga sustigli i ponovno ugurali u automobil. Prema optužnici, Filip mu je pritom uzeo mobitel vrijedan oko 500 eura i razbio ga.
U Prekratovoj ulici muškarac je ponovno pobjegao i uhvatio se za stup javne rasvjete. Četvorica su ga pokušavala odvojiti od stupa, pritom ga udarajući rukama i nogama. Odustali su nakon dolaska policije.
Oštećeni je tijekom istrage ispričao da je prije toga Filipu dugovao novac te da mu je ovaj prijetio smrću i lomljenjem kostiju. Naveo je i da je u napadu ostao bez četiri umjetna zuba te pretrpio štetu od 2000 eura.
Optuženi iznijeli svoje verzije događaja, presuda u petak
Filip P. iznio je drukčiju verziju događaja. Tvrdio je da mu je Branimir dugovao novac koji je nestao iz njegova ormara te priznao da mu je razbio mobitel kada je njime pokušao nazvati policiju.
Ostali optuženi također su opisali svoje sudjelovanje u događaju. Matej Č. priznao je da je pomagao izvući muškarca iz taksija i ugurati ga u prtljažnik, dok je N. T. izrazio žaljenje i ispričao se žrtvi.
Sva četvorica u vrijeme počinjenja kaznenih djela bila su pod utjecajem alkohola, s izmjerenim koncentracijama od 0,69 do 2,13 promila. Suđenje je zbog zahtjeva obrane najmlađeg optuženika održano bez javnosti, a presuda se očekuje u petak.
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