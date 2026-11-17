Riječ je o Filipu P. (29), Franji D. (43), Mateju Č. (28) i N. T. (19), koji su optuženi za pokušaj protupravne naplate i protupravno oduzimanje slobode, piše Hajdi Karakaš Jakubin za Jutarnji list. Filip P. tereti se i za oštećenje tuđe stvari. Dvojica optuženih nalaze se u istražnom zatvoru, dok su dvojica u kućnom pritvoru uz elektronički nadzor.