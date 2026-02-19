Oglas

VIDEO / Šuica s Trumpom: "Malo smo proćakulali"

N1 Info
19. velj. 2026. 21:42
Dubravka Šuica dobila zeleno svjetlo Odbora za ustavna pitanja EP
N1

Povjerenica Europske Komisije za Mediteran Dubravka Šuica sudjelovala je na Trumpovu Odboru za mir.

Šuica je danas objavila video na svom Facebook profilu. Na videu se vidi kako priča s američkim predsjednikom Trumpom.

"Malo smo proćakulali", napisala je Šuica.

Iznenadna odluka Europske komisije da pošalje povjerenicu za Mediteran Dubravku Šuicu na prvi formalni sastanak odbora u Washingtonu izazvala je ogorčenje nekoliko država članica, s Francuskom koja je prednjačila u izražavanju institucionalnih i političkih prigovora.

Pariz traži objašnjenje od Europske komisije zbog odluke da pošalje povjerenicu za Mediteran Dubravku Šuicu kao promatračicu na prvi službeni sastanak Odbora za mir američkog predsjednika Donalda Trumpa u četvrtak, navodeći da za to nema “mandat”,

Dubravka Šuica Odbor za mir

