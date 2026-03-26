"čujemo ih vrlo jasno"

VIDEO / Trump: Iran mi je ponudio da budem vrhovni vođa, ali sam rekao ne, hvala

26. ožu. 2026. 09:16
Kevin Lamarque / REUTERS

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je iransko vodstvo neformalno sugeriralo ideju da on postane sljedeći vrhovni vođa Islamske Republike, no on je to odbio.

"Pregovaraju, jako žele postići dogovor, ali boje se to reći jer misle da će ih ubiti njihovi ljudi. Boje se i da ćemo ih mi ubiti", rekao je Donald Trump u govoru na jednom republikanskog 'fundraiseru'.

Nakon toga ustvrdio je da nikada nije vidio vođu neke zemlje koji toliko malo želi obnašati tu funkciju kao iranski čelnik.

"Nikad nije postojao čelnik neke zemlje koji je manje želio taj posao od onoga tko vodi Iran. Ne želim to. Slušamo neke od stvari koje govore, čujemo ih vrlo jasno. Kažu: "Ne želim to. Htjeli bismo da budete sljedeći vrhovni vođa." Ne, hvala, ne želim to", rekao je Trump.

