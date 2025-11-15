Oglas

kontrolira muziku s ipada

VIDEO / Trump testira nove zvučnike: Iz Bijele kuće odjekuje "Fantom opere"

author
N1 Info
|
15. stu. 2025. 11:36
U.S. President Donald Trump dances on stage during the American Business Forum Miami at the Kaseya Center Arena in Miami, Florida, U.S. November 5, 2025. REUTERS/Jonathan Ernst
REUTERS / Jonathan Ernst

U petak su Bijelom kućom odjekivale omiljene melodije predsjednika Donalda Trumpa, budući da ništa nije bilo na njegovom javnom rasporedu osim putovanja u Mar-a-Lago.

"Upravo svira Uptown Girl. Čuli smo i Fantoma iz opere, Jamesa Browna, Elvisa i još mnogo toga", javlja na X-u Daniel Baldwin, hollywoodski glumac.


Dopisnik Politica Jake Taylor primijetio je u petak poslijepodne da je glazba iz "Fantoma iz opere" svirala toliko glasno da se mogla čuti i izvan Bijele kuće. Kaže se da je američki predsjednik ozloglašeni obožavatelj melodija Brodwaya i uživa u ulozi kao DJ na događajima.

Dopisnik AFP-a Danny Kemp kasnije je izvijestio da je ispred Bijele kuće čuo "It's a Man's Man's Man's World" Jamesa Browna, prenosi MSN.

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt nedavno se pohvalila u Trumpovo ime nakon što je instaliran novi sustav zvučnika.

"'Predsjednik je želio da vas sve obavijestim da testira zvučnike za ono što će biti najbolji događaj u povijesti Bijele kuće", rekla je novinarima. Leavitt je rekla da Trump može kontrolirati glazbu s iPada u Ovalnom uredu.

Teme
bijela kuća donald trump

