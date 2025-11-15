VIDEO / Trump testira nove zvučnike: Iz Bijele kuće odjekuje "Fantom opere"

U petak su Bijelom kućom odjekivale omiljene melodije predsjednika Donalda Trumpa, budući da ništa nije bilo na njegovom javnom rasporedu osim putovanja u Mar-a-Lago.
"Upravo svira Uptown Girl. Čuli smo i Fantoma iz opere, Jamesa Browna, Elvisa i još mnogo toga", javlja na X-u Daniel Baldwin, hollywoodski glumac.
Lots of music from the Rose Garden speakers at the White House this Friday afternoon.— Daniel Baldwin (@baldwin_daniel_) November 14, 2025
Uptown Girl playing now. We’ve also heard Phantom of the Opera, James Brown, Elvis and tons more. pic.twitter.com/kXbuHnNnBP
Dopisnik Politica Jake Taylor primijetio je u petak poslijepodne da je glazba iz "Fantoma iz opere" svirala toliko glasno da se mogla čuti i izvan Bijele kuće. Kaže se da je američki predsjednik ozloglašeni obožavatelj melodija Brodwaya i uživa u ulozi kao DJ na događajima.
National anthem and the Pledge of Allegiance is being blasted by loudspeaker across the grounds of the White House‼️ This is the strangest crash out ever witnessed‼️ Does he think this will help him? pic.twitter.com/lqHr5Pg1fD— Meidas_Charise Lee (@charise_lee) November 15, 2025
Dopisnik AFP-a Danny Kemp kasnije je izvijestio da je ispred Bijele kuće čuo "It's a Man's Man's Man's World" Jamesa Browna, prenosi MSN.
Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt nedavno se pohvalila u Trumpovo ime nakon što je instaliran novi sustav zvučnika.
"'Predsjednik je želio da vas sve obavijestim da testira zvučnike za ono što će biti najbolji događaj u povijesti Bijele kuće", rekla je novinarima. Leavitt je rekla da Trump može kontrolirati glazbu s iPada u Ovalnom uredu.
