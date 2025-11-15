VIDEO / Ukrajina uništila ključni ruski naftni terminal

Ruska crnomorska luka Novorosijsk privremeno je obustavila izvoz nafte — oko 2,2 milijuna barela dnevno, odnosno 2% globalne opskrbe — nakon ukrajinskog raketnog i dronskog napada u petak, navode industrijski izvori.
Napad je jedan od najvećih na rusku izvoznu naftnu infrastrukturu u posljednjim mjesecima i dolazi nakon intenziviranja ukrajinskih udara na ruske rafinerije od kolovoza, u sklopu nastojanja Kijeva da oslabi ruske financijske izvore za rat. Globalne cijene nafte porasle su više od 2% zbog zabrinutosti za opskrbu.
Ukrajinski dalekometni zračni i pomorski dronovi već su više puta ove godine ometali rad ruske naftne infrastrukture, napadajući baltičke i crnomorske luke, glavne cjevovode i niz rafinerija, piše Reuters.
Ukrajinske krstareće rakete
Ukrajinski Glavni stožer poručio je da su u napadu na Novorosijsk korištene krstareće rakete Neptune i različite vrste udarnih dronova, “kao dio napora da se smanji vojni i ekonomski potencijal ruske agresije”.
Ukrajina je izvijestila i o odvojenim udarima na rafineriju u ruskoj regiji Saratov i skladište goriva u obližnjem Engelsu.
Ruski naftovodni monopol Transneft također je morao obustaviti isporuke prema Novorosijsku, rekli su izvori za Reuters. Tvrtka nije komentirala.
Kaspijski naftovodni konzorcij, koji izvozi naftu iz Kazahstana preko terminala Južnaja Ozerejevka, nakratko je obustavio utovar, a potom ga nastavio nakon prestanka zračne uzbune. Planira izvesti 1,45 milijuna barela dnevno tijekom ovog mjeseca iz toga terminala, 15 km jugozapadno od Novorosijska.
Dijelovi dronova pali su na područje ruskog izvoznog terminala žitarica NKHP, no on je nastavio s normalnim radom, izvijestio je Interfax, citirajući direktora Jurija Medvedeva.
Ruski dužnosnici rekli su da je napad oštetio usidreni brod, stambene zgrade i naftni depo u Novorosijsku, pri čemu su ozlijeđena tri člana posade. Transportno-logistička grupa Delo objavila je da su krhotine drona pale i na kontejnerski terminal, ali da se aktivnosti nastavljaju uobičajeno.
Britanska pomorska sigurnosna tvrtka Ambrey navela je da su oštećeni dizalica i nekoliko kontejnera, te da je nesankcionirani kontejnerski brod pretrpio kolateralnu štetu, no nitko od posade nije ozlijeđen jer su se sklonili na sigurnu lokaciju.
“Novorosijsk najviše nastradao”
Isporuke ruske sirove nafte preko terminala Šeskharis u listopadu iznosile su 3,22 milijuna tona (761.000 barela dnevno). U prvih deset mjeseci godine izvezeno je 24,7 milijuna tona.
Izvori su rekli da je iz Novorosijska u listopadu izvezeno 1,794 milijuna tona naftnih derivata, a ukupno 16,783 milijuna tona od siječnja do listopada.
Prema trima industrijskim izvorima, ukrajinski napad pogodio je dva naftna pristaništa u Šeskharisu — pristaništa 1 i 1A, namijenjena tankerima nosivosti 40.000 i 140.000 tona. Dvoje izvora navelo je da je pogođen i tanker Arlan pod zastavom Sijera Leonea.
“Novorosijsk je najviše stradao”, rekao je na društvenim mrežama guverner Krasnodarskog kraja Veniamin Kondratjev. Dodao je da je više od 170 ljudi i 50 komada opreme gasilo požare i pomagalo stanovnicima te da se trojica ozlijeđenih članova posade liječe u bolnici.
Lokalne vlasti naknadno su objavile da je požar u naftnom depou na terminalu Šeskharis ugašen te da su oštećene i obalne strukture.
Ukrajinska vojska tvrdi da je uništila i dio ruskog sustava protuzračne obrane S-400 te skladište raketa, uz detonaciju i požar. Reuters te navode nije mogao neovisno potvrditi.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare