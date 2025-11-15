VIDEO / Ukrajina uništila ključni ruski naftni terminal

Napad je jedan od najvećih na rusku izvoznu naftnu infrastrukturu u posljednjim mjesecima i dolazi nakon intenziviranja ukrajinskih udara na ruske rafinerije od kolovoza, u sklopu nastojanja Kijeva da oslabi ruske financijske izvore za rat. Globalne cijene nafte porasle su više od 2% zbog zabrinutosti za opskrbu.