Susret Plenkovića i ukrajinske premijerke: Iskustva hrvatskih veterana pomažu Ukrajini

Hrvatski premijer Andrej Plenković i predsjednica ukrajinske Vlade Julija Sviridenko poručili su u petak s Međunarodne veteranske konferencije da iskustva hrvatskih veterana pomažu u zbrinjavanju ukrajinskih veterana i branitelja koji su žrtve ruske agresije na Ukrajinu.
"Želimo ukrajinskim prijateljima objasniti hrvatski model pomaganja veteranima, a to uključuje zdravstvenu skrb, psihološku i socijalnu pomoć te projekte za integriranje u društvo" rekao je Plenković, koji je u hotelu "Le Meridien" u Podstrani kod Splita otvorio Međunarodnu veteransku konferenciju u organizaciji vlada dvaju zemalja.
Plenković je podsjetio kako su u Hrvatskoj do sada izgrađena četiri veteranska centra - u Šibeniku, Slunju, Petrinji i Daruvaru, gdje su na rehabilitaciju dolazili i ukrajinski branitelji. Najavio je izgradnju još pet takvih centara i dodatnih pet centara za dugotrajnu skrb o veteranima Domovinskog rata.
Također je istaknuo da Hrvatska ima iskustvo i u procesuiranju ratnih zločina, koje može pomoći Ukrajini.
Plenković je ocijenio da konferencije poput ove u "Le Meridienu" doprinose internacionalizaciji teškog stanja u Ukrajini, koja je u sličnoj situaciji kao Hrvatska u vrijeme kada je bio okupiran dio njenog teritorija i kasnije mirnom reintegracijom vraćen Hrvatskoj. Taj primjer pokazuje kako je moguć povratak okupiranih teritorija, te je izrazio želju da se to dogodi i Ukrajini.
"Hrvatska pokazuje da su veterani kralježnica nacionalne izgradnje"
Plenković je izrazio žaljenje što Rusija trenutno nije angažirana u procesu koji bi doveo do mira u Ukrajini. "Hrvatska je prešla put od razaranja do obnove i integracije svojih teritorija pa bi bilo dobro taj model, ako je moguće, primijeniti i u Ukrajini," rekao je.
Predsjednica ukrajinske Vlade Julija Sviridenko se sudionicima Međunarodne veteranske konferencije obratila video porukom istaknuvši kako je njezina zemlja u prilici koristiti iskustva Hrvatske u odnosu prema vojnim veteranima.
"Hrvatska pokazuje da su veterani kralježnica nacionalne izgradnje", istaknula je Sviridenko dodavši kako je iznimno važno izražavati im poštovanje i čuvati sjećanja na pale branitelje.
"Veterani su sastavni dio Ukrajine i imaju goleme zasluge za obranu od Rusije koja nas pokušava uništiti", rekla je ukrajinska premijerka.
Plenković se danas sastao s ukrajinskom ministricom branitelja Nataliom Kalmykovom s kojom je razgovarao o daljnjim koracima u suradnji dviju zemalja.
