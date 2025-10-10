Susret Plenkovića i ukrajinske premijerke: Iskustva hrvatskih veterana pomažu Ukrajini

Plenković je ocijenio da konferencije poput ove u "Le Meridienu" doprinose internacionalizaciji teškog stanja u Ukrajini, koja je u sličnoj situaciji kao Hrvatska u vrijeme kada je bio okupiran dio njenog teritorija i kasnije mirnom reintegracijom vraćen Hrvatskoj. Taj primjer pokazuje kako je moguć povratak okupiranih teritorija, te je izrazio želju da se to dogodi i Ukrajini.