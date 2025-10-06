VIDEO / Ukrajinci napali Belgorod. Novi udar na rusku energetsku infrastrukturu

Ukrajinsko noćno granatiranje ruske regije Belgorod oštetilo je elektroenergetsku infrastrukturu, zbog čega su bez struje ostale tisuće korisnika, rekao je u ponedjeljak guverner regije koja graniči s Ukrajinom.
Iako su inženjeri i hitne službe do ponedjeljka ujutro vratili struju za gotovo 34.000 potrošača, oko 5400 u 24 općinska područja još uvijek je bez struje, rekao je guverner Vjačeslav Gladkov u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.
Belgorod i druge regije uz Ukrajinu suočavaju se sa stalnim prekograničnim granatiranjem i napadima dronovima, dok se rat koji je Moskva pokrenula protiv Kijeva 2022. proširio na rusko tlo, poremetivši civilni život i oštetivši kritičnu infrastrukturu.
Meanwhile in Russia’s Belgorod right now pic.twitter.com/KKPnEv6B34— Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) October 5, 2025
Rusija uništa 241 ukrajinski dron preko noći
Ukrajina nije zasad komentirala napad. Obje strane kažu da njihovi međusobni udari na teritorij imaju za cilj uništiti infrastrukturu ključnu za ukupne ratne napore.
Rusija je u ponedjeljak priopćila da su njezine postrojbe protuzračne obrane uništile 251 ukrajinski dron tijekom noći, većinu njih iznad jugozapada zemlje, 61 iznad voda Crnog mora i jedan koji se kretao prema Moskvi.
Rusko ministarstvo obrane objavilo je podatke na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram, ali nije bilo službenih informacija o mogućoj šteti. Ministarstvo izvješćuje samo o broju uništenih dronova, a ne o broju lansiranja iz Ukrajine.
Explosions reported in Belgorod, where a thermal power plant was hit. Local Russian sources say the city lost power following the strike. pic.twitter.com/Hu4VAUPN3J— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 5, 2025
Ukrajinski informativni kanali na Telegramu izvijestili su da je pogodak na skladište nafte u Feodosiji na krimskoj obali Crnog mora izazvao veliki požar. Spremnik goriva u skladištu eksplodirao je kao posljedica napada, izvijestila je medijska kuća RBK-Ukrajina.
Reuters nije mogao neovisno provjeriti izvješća o Feodosiji.
