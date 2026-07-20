crni dim nad gradom
VIDEO / Veliki napad dronovima na Moskovsku oblast: Gore skladište nafte i logistički centar
Ukrajinske snage tijekom noći na nedjelju izvele su napad dronovima na Moskovsku oblast, pri čemu su navodno pogođeni skladište nafte i logistički centar, izvijestili su ruski Telegram kanali.
Fotografije i videosnimke objavljene na društvenim mrežama navodno prikazuju gusti crni dim iznad grada Podolska, oko 40 kilometara južno od Kremlja, nakon udara na skladište nafte, javlja Kyiv Independent.
Koledino Wildberries was attacked. pic.twitter.com/Ft4TgCqS3Z— Exilenova+ (@Exilenova_plus) July 20, 2026
Požar je prijavljen i u skladištu velikog ruskog internetskog trgovca Wildberries. Kanali koji prate stanje na terenu navode da je pogođen jedan od logističkih centara tvrtke u mjestu Koljedino, južno od Podolska.
Na drugim lokacijama u Moskovskoj oblasti prijavljen je požar u stambenoj zgradi u gradu Domodedovu nakon navodnog napada dronom. U naselju Beli Stolbi uništena su skladišta u logističkom parku Južnije Vorota.
Razmjeri nastale štete zasad nisu poznati.
Usred izvješća o napadu na rusku prijestolnicu, moskovski gradonačelnik Sergej Sobjanin ustvrdio je da je prema moskovskoj regiji lansirano više od 400 ukrajinskih dronova te da je 85 njih oboreno tijekom približavanja glavnom gradu. Videosnimke koje su objavili lokalni stanovnici navodno prikazuju bespilotne letjelice dugog dometa kako prelijeću to područje.
Kyiv Independent nije mogao neovisno potvrditi te navode, a ukrajinska vojska zasad se nije oglasila o prijavljenom napadu.
Napad je uslijedio dva dana nakon što je ukrajinska vojska izvela zaseban napad na Moskovsku oblast, pri čemu su pogođeni ruski logistički centar i skladište nafte.
Predsjednik Volodimir Zelenski u svom izvješću o toj operaciji nije precizirao je li skladište tvrtke Wildberries sadržavalo opremu namijenjenu ruskoj vojsci. No u videoporuci nakon napada rekao je da su skladišta pogođena tijekom noćne operacije bila povezana s vojskom.
Ukrajina je posljednjih mjeseci pojačala kampanju napada dugog dometa na vojne, industrijske i energetske ciljeve unutar Rusije, pri čemu dronovi sve češće dosežu Moskvu i druga područja stotinama kilometara udaljena od ukrajinske granice.
Kao odgovor, Rusija je ojačala protuzračnu obranu glavnog grada raspoređivanjem novih sustava protuzračne obrane Pantsir-SMD-E na krovove civilnih zgrada u Moskvi.
Kijev smatra naftna postrojenja legitimnim vojnim ciljevima jer osiguravaju gorivo i financijska sredstva za ruski ratni stroj.
Ukrajina posljednjih mjeseci sve uspješnije provodi dubinske udare na rusku naftnu infrastrukturu, gađajući skladišta nafte, ometajući proizvodnju u velikim postrojenjima te u pojedinim slučajevima prisiljavajući pogone na dugotrajnu obustavu rada.
Reuters je 24. lipnja izvijestio da Moskovska rafinerija nafte vjerojatno neće obnoviti proizvodnju tijekom ove godine zbog velike štete nastale u nedavnim ukrajinskim napadima dronovima.
Ukrajinski napadi na naftnu infrastrukturu dodatno povećavaju pritisak na Kremlj produbljujući domaću krizu opskrbe gorivom, koja je već dovela do zabrana izvoza, rasta cijena i ograničenja prodaje diljem Rusije. Stanovnici različitih ruskih regija i dalje prijavljuju višesatna čekanja na benzinskim postajama.
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