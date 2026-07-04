Ukrajina je ove godine pojačala napade na rusku energetsku infrastrukturu, što je u pojedinim dijelovima Rusije izazvalo nestašice goriva. Sankt Peterburg, koji se nalazi oko 900 kilometara od teritorija pod ukrajinskom kontrolom, povremeno je meta ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama. Među dosadašnjim ciljevima bili su gradski naftni terminal i usidreni ratni brod tijekom održavanja međunarodnog gospodarskog foruma u lipnju.