novinarka Mary Bruce
VIDEO / "Vi ste grozna osoba i užasna reporterka": Trump napao novinarku nakon pitanja o Epsteinu
Predsjednik Donald Trump razbjesnio se na novinarku ABC Newsa zbog njezina “stava” nakon što ga je pitala o poslovanju njegove obitelji u Saudijskoj Arabiji i o dosjeima Jeffreyja Epsteina.
Drugi put proziva ABC
Predsjednik je u utorak zauzeo obrambeni stav nakon što ga je glavna dopisnica ABC Newsa iz Bijele kuće Mary Bruce ispitivala, nazvavši je “užasnom osobom i užasnom novinarkom” te pozvao da se njezinoj mreži oduzme licenca. To dolazi samo nekoliko dana nakon što je drugoj novinarki rekao da bude “tiho, prljavice (piggy)” tijekom prepirke u zrakoplovu Air Force One.
“Ne smeta mi pitanje. Smeta mi tvoj stav”, rekao je Trump dok se okupljenim novinarima obraćao tijekom sastanka s saudijskim prijestolonasljednikom Mohammedom bin Salmanom u Ovalnom uredu.
“Mislim da si užasna novinarka. Način na koji postavljaš ta pitanja… Počneš s čovjekom koji je visoko cijenjen, a postaviš mu grozno, neposlušno i jednostavno užasno pitanje. Mogla si postaviti isto to pitanje i pristojnijim tonom.”
Trump je nastavio: “Ti si sva nahuškana. Netko te nahuška u ABC-ju, oni će te nahuškati — ti si užasna osoba i užasna novinarka. Što se tiče Epsteinovih dosjea, nemam nikakve veze s Jeffreyjem Epsteinom. Izbacio sam ga iz svog kluba prije mnogo godina jer sam mislio da je bolestan perverznjak.”
Trump je potom pozvao da se razmotri licenca mreže.
Reporter: Mr. President, why wait for congress to release the Epstein files? Why not just do it now?— Acyn (@Acyn) November 18, 2025
Trump: It's not the question that I mind. It's your attitude… I think the license should be taken away from ABC. We have a great commissioner, a chairman who should look at… pic.twitter.com/rSPG2m9EK4
“Mislim da bi se ABC-ju trebala oduzeti licenca, jer su vaše vijesti toliko lažne i toliko pogrešne, a mi imamo sjajnog povjerenika, predsjednika, koji bi to trebao proučiti”, dodao je, očito misleći na predsjednika Federalne komisije za komunikacije (FCC), Brendana Carra.
Bruce je prvo postavila pitanje o poslovanju Trumpove obitelji u Saudijskoj Arabiji.
“Je li prikladno, gospodine predsjedniče, da vaša obitelj posluje u Saudijskoj Arabiji dok ste vi predsjednik? Je li to sukob interesa?” pitala je.
A zatim se obratila saudijskom prijestolonasljedniku: “Vaša Visosti, američka obavještajna služba zaključila je da ste organizirali brutalno ubojstvo jednog novinara — obitelji žrtava 11. rujna bijesne su što ste ovdje u Ovalnom uredu. Zašto bi vam Amerikanci vjerovali? I isto pitanje vama, gospodine predsjedniče.”
Trump je odgovorio pitajući Bruce iz koje redakcije dolazi.
“Lažne vijesti. ABC lažne vijesti, jedni od najgorih u poslu”, rekao je. “Ali odgovorit ću na tvoje pitanje. Nemam nikakve veze s obiteljskim poslovanjem.”
🚨WOW! An ABC Reporter just CLOBBERED Trump And the Saudi Crown Prince with TWO of the best questions.— CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) November 18, 2025
Please name this journalist so we can all nominate her for the Pulitzer Prize! pic.twitter.com/fb8WkfSYJE
Pitanje u vezi Khashoggija
Trump je također pokušao odbaciti njezino drugo pitanje, koje se odnosilo na pokojnog novinara Washington Posta Jamala Khashoggija, ubijenog u saudijskom konzulatu u Istanbulu 2018.
“Mnogi ljudi nisu voljeli tog gospodina o kojem govoriš, bilo da ga volite ili ne volite”, rekao je. “Dogode se stvari, ali on (princ) nije znao ništa o tome. I tu možemo stati.”
Nekoliko minuta kasnije, Bruce je pitala Trumpa o Epsteinovim dosjeima. To je izazvalo njegov odgovor u kojem poziva da se ABC-u oduzme licenca.
“Gospodine predsjedniče, zašto čekati da Kongres objavi Epsteinove dosjee? Zašto to jednostavno ne učinite sada?” pitala je Bruce.
Trump je ABC nazvao “lažnim vijestima” nakon što je dopisnica mreže iz Bijele kuće pitala o poslovanju njegove obitelji u Saudijskoj Arabiji i Epsteinovim dosjeima.
Samo nekoliko sati nakon Bruceina pitanja, Zastupnički dom glasao je za objavu dosjea Ministarstva pravosuđa o Epsteinu, seksualnom prijestupniku i bogatom financijašu koji je umro 2019. Mjera, protiv koje je bio samo jedan zastupnik, sada ide u Senat.
