VIDEO / Više od 100 tisuća ljudi na ulicama Tel Aviva tražilo prekid vatre

Tisuće prosvjednika izašle su u subotu navečer na ulice Tel Aviva tražeći okončanje rata u Gazi i oslobađanje talaca.
Izraelska vlada suočava se s oštrim kritikama u zemlji i inozemstvu, uključujući i od nekih svojih najbližih europskih saveznika, zbog najave da će vojska proširiti rat.
Oko 20 talaca i dalje živo
Izraelski sigurnosni kabinet dogovorio je pokretanje nove vojne ofenzive kako bi preuzeo punu kontrolu nad gradom Gazom. Ciljevi, prema izraelskoj vladi, uključuju razoružanje Hamasa, povratak talaca, demilitarizaciju Pojasa Gaze i "izraelsku sigurnosnu kontrolu u Pojasu Gaze".
Tonight in Tel Aviv: tens of thousands demand an end to the war, the occupation, and a corrupt murderous government. The dam is breaking.— Etan Nechin (@Etanetan23) August 9, 2025
For anyone calling this war “pro-Israel,” -- here’s actual Israel.pic.twitter.com/F4TLASdPkK
Istraživanja javnog mnijenja pokazuju da ogromna većina Izraelaca podržava okončanje rata kako bi se oslobodilo preostalih 50 talaca koje drže militanti u Gazi. Izraelski dužnosnici vjeruju da je oko 20 talaca još uvijek živo.
Around 60,000 Israelis participated in anti-war protests in Tel Aviv today, calling for a hostage deal and an end to the war. pic.twitter.com/vpWyftkS4w— Ihab Hassan (@IhabHassane) August 9, 2025
Some 60,000 Israelis are demonstrating in Tel Aviv at Hostage Square tonight to urge the government to accept a hostage-ceasefire deal.— Hen Mazzig (@HenMazzig) August 9, 2025
Israelis are unified in our message: End the war. Bring the hostages home NOW. 🎗️ pic.twitter.com/uwmYAlbfmQ
Prisustvovalo više od 100.000 ljudi
Većina talaca koji su do sada oslobođeni vraćena je zahvaljujući diplomatskim pregovorima. Pregovori o prekidu vatre, koji su mogli dovesti do oslobađanja većeg broja talaca, propali su u srpnju.
U Tel Avivu su česti skupovi na kojima se poziva vlada da postigne prekid vatre i dogovor o taocima s Hamasom.
Subotnjem prosvjedu, prema riječima organizatora, prisustvovalo je više od 100.000 ljudi.
