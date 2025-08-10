Oglas

NAROD SE BUDI

VIDEO / Više od 100 tisuća ljudi na ulicama Tel Aviva tražilo prekid vatre

Hina
10. kol. 2025. 07:22
AFP prosvjedi u tel avivu za prekid vatre u gazi
Jack GUEZ / AFP

Tisuće prosvjednika izašle su u subotu navečer na ulice Tel Aviva tražeći okončanje rata u Gazi i oslobađanje talaca.

Izraelska vlada suočava se s oštrim kritikama u zemlji i inozemstvu, uključujući i od nekih svojih najbližih europskih saveznika, zbog najave da će vojska proširiti rat.

Oko 20 talaca i dalje živo

Izraelski sigurnosni kabinet dogovorio je pokretanje nove vojne ofenzive kako bi preuzeo punu kontrolu nad gradom Gazom. Ciljevi, prema izraelskoj vladi, uključuju razoružanje Hamasa, povratak talaca, demilitarizaciju Pojasa Gaze i "izraelsku sigurnosnu kontrolu u Pojasu Gaze".

Istraživanja javnog mnijenja pokazuju da ogromna većina Izraelaca podržava okončanje rata kako bi se oslobodilo preostalih 50 talaca koje drže militanti u Gazi. Izraelski dužnosnici vjeruju da je oko 20 talaca još uvijek živo.

Prisustvovalo više od 100.000 ljudi

Većina talaca koji su do sada oslobođeni vraćena je zahvaljujući diplomatskim pregovorima. Pregovori o prekidu vatre, koji su mogli dovesti do oslobađanja većeg broja talaca, propali su u srpnju.

U Tel Avivu su česti skupovi na kojima se poziva vlada da postigne prekid vatre i dogovor o taocima s Hamasom.

Subotnjem prosvjedu, prema riječima organizatora, prisustvovalo je više od 100.000 ljudi.

Teme
gaza izrael prosvjed tel aviv

