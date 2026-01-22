Oglas

Murcia

VIDEO / Vlak se zabio u dizalicu na jugoistoku Španjolske, nekoliko ljudi ozlijeđeno

Hina
|
22. sij. 2026. 14:08
Španjolska
Albert Gea / REUTERS

Prigradski vlak zabio se u građevinsku dizalicu na jugoistoku Španjolske, pri čemu je neutvrđen broj osoba lakše ozlijeđen, priopćile su u četvrtak regionalne hitne službe.

"Vlak nije prevrnut niti iskočio iz tračnica", rekao je glasnogovornik hitnih službi u jugoistočnoj regiji Murcia za Reuters. Nesreća se dogodila u blizini Cartagene u Murciji.

U nedjelju, u smrtonosnom sudaru brzog vlaka u južnoj regiji Andaluziji poginulo je najmanje 43 ljudi.

Druge dvije nesreće dogodile su se u Kataloniji u utorak. U jednoj od njih poginuo je strojovođa, a 37 ljudi je ozlijeđeno.

Španjolski željeznički operater Adif izjavio je za X da je promet na toj pruzi prekinut zbog "upada dizalice koja ne pripada željezničkoj tvrtki u kolosijek infrastrukture", bez daljnjih detalja.

Španjolski sindikat strojovođa (SEMAF) najavio je u srijedu opći štrajk u željezničkom prometu u Španjolskoj.

"Pozvat ćemo na opći štrajk u cijelom sektoru kako bi se zajamčila sigurnost i povjerenje u mrežu željeznica", priopćio je SEMAF ne navodeći točan datum štrajka.

Teme
adif murcia vlak španjolska željeznica

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
