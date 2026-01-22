VIDEO / Vlak se zabio u dizalicu na jugoistoku Španjolske, nekoliko ljudi ozlijeđeno

Prigradski vlak zabio se u građevinsku dizalicu na jugoistoku Španjolske, pri čemu je neutvrđen broj osoba lakše ozlijeđen, priopćile su u četvrtak regionalne hitne službe.
Oglas
"Vlak nije prevrnut niti iskočio iz tračnica", rekao je glasnogovornik hitnih službi u jugoistočnoj regiji Murcia za Reuters. Nesreća se dogodila u blizini Cartagene u Murciji.
U nedjelju, u smrtonosnom sudaru brzog vlaka u južnoj regiji Andaluziji poginulo je najmanje 43 ljudi.
Druge dvije nesreće dogodile su se u Kataloniji u utorak. U jednoj od njih poginuo je strojovođa, a 37 ljudi je ozlijeđeno.
Španjolski željeznički operater Adif izjavio je za X da je promet na toj pruzi prekinut zbog "upada dizalice koja ne pripada željezničkoj tvrtki u kolosijek infrastrukture", bez daljnjih detalja.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) January 22, 2026
In Spain, a passenger train collided with a crane near Alumbres, Cartagena, leaving several people with minor injuries. This marks the third incident on Spain’s railways in recent days.
The crash occurred around midday near an area known as “Los Partidas,” when a… pic.twitter.com/IBXV98lNrr
Španjolski sindikat strojovođa (SEMAF) najavio je u srijedu opći štrajk u željezničkom prometu u Španjolskoj.
"Pozvat ćemo na opći štrajk u cijelom sektoru kako bi se zajamčila sigurnost i povjerenje u mrežu željeznica", priopćio je SEMAF ne navodeći točan datum štrajka.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas