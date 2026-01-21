Adamuz
Sindikati u Španjolskoj pozivaju na štrajk nakon smrtonosnih nesreća vlakova
Sindikat osuđuje „stalno propadanje željeznice“ nakon velike nesreće na jugu Španjolske u kojoj je poginulo najmanje 43 ljudi, a deseci su ozlijeđeni.
Najveći sindikat strojovođa u Španjolskoj pozvao je na nacionalni štrajk kako bi zatražio jamstva sigurnosti nakon što su tri iskliznuća vlakova ovog tjedna ostavila desetke mrtvih i ranjenih, piše Al Jazeera.
Sindikat strojovođa SEMAF priopćio je u srijedu da će „zahtijevati kaznenu odgovornost onih koji su zaduženi za osiguravanje sigurnosti željezničke infrastrukture“. „Ova situacija stalnog propadanja željeznice je neprihvatljiva“, navodi se u priopćenju sindikata.
Poziv na štrajk dolazi samo nekoliko dana nakon sudara dvaju brzih vlakova u južnoj pokrajini Córdobi u nedjelju, u kojem su poginule najmanje 43 osobe, što je najsmrtonosnija željeznička nesreća u zemlji u više od desetljeća.
U odvojenom incidentu kasno u utorak, strojovođa je poginuo, a 37 osoba je ozlijeđeno kada je prigradski vlak udario u potporni zid koji se srušio na tračnice u mjestu Gelida, u blizini Barcelone, prema navodima regionalnih vlasti.
Još jedno iskliznuće vlaka na regionalnoj mreži Barcelone također je prijavljeno u utorak nakon što je stijena pala na prugu, ali ozljeda nije bilo, priopćio je upravitelj željezničke mreže ADIF.
Španjolski ministar prometa Óscar Puente rekao je da će vlada „sjesti i razgovarati“ sa sindikatom kako bi pokušala izbjeći štrajk, za koji je rekao da je potaknut „emocionalnim stanjem koje strojovođe trenutno proživljavaju nakon smrti dvojice kolega“. No incidenti su potaknuli pitanja o sigurnosti španjolske željezničke mreže, kao i kritike oporbenih zastupnika i putnika.
Raluca Maria Pasca, 45-godišnja konobarica, rekla je da je primijetila kako se brzi vlakovi „u posljednje vrijeme tresu“. „I sama sam to osjetila. Moraju riješiti problem“, rekla je za agenciju AFP na željezničkom kolodvoru u južnom gradu Córdobi.
Španjolska konzervativna glavna oporbena stranka, Narodna stranka, također je zatražila „hitno razjašnjenje“ stanja nacionalnih željeznica. „Ovo je previše“, napisao je čelnik stranke Alberto Núñez Feijóo na platformi X.
Uvedena ograničenja brzine
Španjolske vlasti nisu isključile mogućnost pronalaska još žrtava u olupini nakon nedjeljne nesreće brzog vlaka.
U tijeku su tri dana nacionalne žalosti dok se istražuje uzrok nesreće.
Nesreća se dogodila kada je stražnji dio vlaka s 289 putnika na liniji od Malage prema glavnom gradu Madrida iskliznuo i sudario se s nadolazećim vlakom koji je putovao iz Madrida prema Huelvi, još jednom južnom gradu, prema navodima ADIF-a.
Do sudara je došlo u blizini mjesta Adamuz, a lokalne vlasti navele su da su tijela pronađena stotinama metara od mjesta nesreće. Vlasti su u srijedu nastavile potragu, pronašavši 43. žrtvu. Još 37 osoba ostalo je hospitalizirano u srijedu ujutro, dok je 86 ljudi zbrinuto i otpušteno iz bolnice, priopćili su regionalni dužnosnici.
U međuvremenu, promet na glavnoj mreži prigradskih vlakova u Kataloniji potpuno je obustavljen dok se provode sigurnosne provjere, a dužnosnici kažu da se promet neće nastaviti dok se pruge ne proglase sigurnima.
ADIF je uveo privremeno ograničenje brzine od 160 km/h na dijelovima brze pruge između Madrida i Barcelone nakon što su strojovođe prijavile neravnine. Vlakovima koji prometuju između Madrida i istočnog grada Valencije također je naloženo ograničenje brzine na dionici pruge dugoj 1,8 kilometara, priopćio je upravitelj mreže u srijedu.
U kolovozu je SEMAF – sindikat strojovođa – poslao pismo tražeći od ADIF-a da ispita nedostatke na željezničkim prugama diljem zemlje zbog povećanog korištenja te da se na određenim dionicama smanje brzine dok se tračnice u potpunosti ne poprave.
Te su preporuke dane za brze željezničke pruge, uključujući i onu na kojoj se dogodila nedjeljna nesreća, rekao je sindikat za novinsku agenciju Associated Press.
