Sindikati u Španjolskoj pozivaju na štrajk nakon smrtonosnih nesreća vlakova

Španjolski ministar prometa Óscar Puente rekao je da će vlada „sjesti i razgovarati“ sa sindikatom kako bi pokušala izbjeći štrajk, za koji je rekao da je potaknut „emocionalnim stanjem koje strojovođe trenutno proživljavaju nakon smrti dvojice kolega“. No incidenti su potaknuli pitanja o sigurnosti španjolske željezničke mreže, kao i kritike oporbenih zastupnika i putnika.