UBOJITI DRONOVI
VIDEO / Zelenski nakon masovnog napada na rafineriju: "Ako Ukrajina gori, gorjet će i Moskva"
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da će Kijev nastaviti odgovarati na ruske napade te da je jutrošnji udar dronovima na moskovsku naftnu rafineriju bio "potpuno opravdan".
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"Ako Putin ne želi završiti ovaj rat i želi ga nastaviti, nećemo šutjeti. Odgovorit ćemo. Ako Ukrajina gori, gorjet će i Moskva", rekao je Zelenski.
Napad je opisao kao odgovor na rusko granatiranje Kijevsko-pečerske lavre, jednog od najvažnijih vjerskih i povijesnih simbola Ukrajine. Podsjetio je da je nakon posjeta Lavri najavio odgovor Moskvi te ustvrdio da se on sada i dogodio, javlja Euronews.
June 18, 2026
Zelenski je naglasio da Ukrajina želi okončanje rata te da ga nikada nije željela, ali da će nastaviti uzvraćati dok Rusija nastavlja agresiju. Istaknuo je i kako moskovska protuzračna obrana nije uspjela zaustaviti ukrajinske dronove unatoč snažnoj zaštiti glavnog grada.
"Ruski narod mora shvatiti da samo jedan čovjek vodi ovaj rat"
Moskovska rafinerija jedna je od najvećih u Rusiji te opskrbljuje oko 40 posto tržišta goriva u Moskvi i većinu regije, dok gorivom opskrbljuje i sva četiri glavna moskovska aerodroma.
A Ukrainian drone flies into what looks like a residential building in Moscow this morning. Fascist Russia’s capital is getting hammered this morning in a huge drone attack - an oil refinery in the SE of the city was hit again, and now huge plumes of dark smoke hang in the air. pic.twitter.com/hTmNj6aw2e— Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) June 18, 2026
Ukrajinski predsjednik ponovno je pozvao na jačanje međunarodnog pritiska na Rusiju, uključujući nove sankcije usmjerene na energetiku, naftni i plinski sektor, bankarski sustav te vojnu industriju.
"Ruski narod mora shvatiti da samo jedan čovjek vodi ovaj rat, a cijenu za njega plaćaju svi građani", poručio je Zelenski, dodajući da pritisak na Vladimira Putina mora dolaziti iz Ukrajine, Europe, SAD-a, ali i same Rusije.
HOLY SMOKES! Moscow right now 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/Oxz4pLHIwQ— Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) June 18, 2026
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