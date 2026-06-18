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UBOJITI DRONOVI

VIDEO / Zelenski nakon masovnog napada na rafineriju: "Ako Ukrajina gori, gorjet će i Moskva"

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N1 Info
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18. lip. 2026. 13:20
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Screenshot X
Ministarstvo obrane Ukrajine / X

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da će Kijev nastaviti odgovarati na ruske napade te da je jutrošnji udar dronovima na moskovsku naftnu rafineriju bio "potpuno opravdan".

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"Ako Putin ne želi završiti ovaj rat i želi ga nastaviti, nećemo šutjeti. Odgovorit ćemo. Ako Ukrajina gori, gorjet će i Moskva", rekao je Zelenski.

Napad je opisao kao odgovor na rusko granatiranje Kijevsko-pečerske lavre, jednog od najvažnijih vjerskih i povijesnih simbola Ukrajine. Podsjetio je da je nakon posjeta Lavri najavio odgovor Moskvi te ustvrdio da se on sada i dogodio, javlja Euronews.

Zelenski je naglasio da Ukrajina želi okončanje rata te da ga nikada nije željela, ali da će nastaviti uzvraćati dok Rusija nastavlja agresiju. Istaknuo je i kako moskovska protuzračna obrana nije uspjela zaustaviti ukrajinske dronove unatoč snažnoj zaštiti glavnog grada.

"Ruski narod mora shvatiti da samo jedan čovjek vodi ovaj rat"

Moskovska rafinerija jedna je od najvećih u Rusiji te opskrbljuje oko 40 posto tržišta goriva u Moskvi i većinu regije, dok gorivom opskrbljuje i sva četiri glavna moskovska aerodroma.

Ukrajinski predsjednik ponovno je pozvao na jačanje međunarodnog pritiska na Rusiju, uključujući nove sankcije usmjerene na energetiku, naftni i plinski sektor, bankarski sustav te vojnu industriju.

"Ruski narod mora shvatiti da samo jedan čovjek vodi ovaj rat, a cijenu za njega plaćaju svi građani", poručio je Zelenski, dodajući da pritisak na Vladimira Putina mora dolaziti iz Ukrajine, Europe, SAD-a, ali i same Rusije.

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moskva rat u ukrajini rusija ukrajina vladimir putin volodimir zelenski

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