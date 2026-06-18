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PROŠLI PUT "PLANULE"

Je li splasnuo interes za Thompsona? Ulaznica za koncert u Imotskom ima napretek

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N1 Info
|
18. lip. 2026. 12:19
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PIXSELL
Ivana Ivanovic/PIXSELL

Prodaja ulaznica za koncert Marka Perkovića Thompsona, koji će se 8. kolovoza održati na stadionu Gospin dolac u Imotskom, počela je u utorak u podne, ali, za razliku od prošlogodišnjih koncerata u Sinju i Zagrebu, ovog puta nije bilo virtualnih redova ni preopterećenja sustava

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Dan nakon početka prodaje ulaznice su još dostupne. Tribine su rasprodane, dok se karte za parter mogu kupiti po cijeni od 40 eura, a za fan pit po 60 eura.

Mnoge je iznenadila činjenica da ulaznice nisu planule u prvim satima prodaje, javlja Slobodna Dalmacija.

Prošle godine na ulaznice su navalile tisuće obožavatelja koji su satima čekali u virtualnim redovima, a sustavi su teško podnosili velik interes.

Ovoga puta prodaja karata za koncert u Imotskom prolazi znatno mirnije, pa se da naslutiti kako je interes za Thompsona ipak splasnuo.

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Teme
imotski marko perković thompson

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