Više brodova prošlo kroz Hormuz usred sukoba na Bliskom istoku

„Ono što je sada drugačije, u usporedbi s početkom sukoba, jest to štoIran napada brodove koji koriste 'omansku rutu' umjesto da cilja sve brodove, što znači da će se brodovi sve više okretati prema 'iranskoj ruti' ili koristiti mrak za tranzit kroz tjesnac“, rekao je Xavier Tang, viši tržišni analitičar u Vortexi.