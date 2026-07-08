Svijet polako obnavlja opskrbu naftom nakon krize u Hormuzu, potpuni oporavak tek 2027.

U lipanjskom izvješću bili su prognozirali da će se zalihe u drugom tromjesečju smanjiti u prosjeku za 6,3 milijuna barela dnevno i za 7,6 milijuna barela dnevno u razdoblju od srpnja do rujna, uz procjenu da bi se zalihe članica Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) trebale spustiti na najnižu razinu od 2003. godine.