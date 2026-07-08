Izvješće
Svijet polako obnavlja opskrbu naftom nakon krize u Hormuzu, potpuni oporavak tek 2027.
Isporuke nafte kroz Hormuz donose olakšanje iscrpljenim zalihama nafte u zemljama širom svijeta, pokazalo je mjesečno izvješće američkog ministarstva energetike, uz prognozu obnove većine blokirane proizvodnje počertkom iduće godine.
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Ministarstvo je objavilo redovnu kratkoročnu prognozu u utorak, prije novog vala američkih napada na Iran i odgovora Teherana, uz napomenu stručnjaka da se temelji na situaciji na sredini lipnja, kad su SAD i Iran potpisali memorandum o razumijevanju, utvrdivši okvir za okončanje rata i za otvaranje Hormuškog tjesnaca.
Okvir je otvorio Hormuz za tranzit, uz napomenu Teherana da brodovi moraju prolaziti propisanim koridorom, uz iransku obalu.
Početkom tjedna iranska vojska ispalila je projektile na tri tankera koji su pokušali proći kroz Hormuz uz obalu Omana. SAD je nakon napada suspendirao dozvolu za prodaju iranske nafte i napao mete na jugu Irana, a Teheran je uzvratio napadima na američke vojne baze u Kuvajtu i Bahrainu.
Lipanjski memorandum rezultirao je osjetno blažim smanjenjem proizvodnje nafte u regiji uz Perzijski zaljev u odnosu na predratnu razinu, za 8,3 milijuna barela, utvrdilo je je američko ministarstvo.
Još u svibnju bila je manja za 11,2 milijuna barela dnevno. Uz popuštanje tenzija u regiji, svjetska proizvodnja nafte trebala bi se do kraja godine približiti predratnom prosjeku, procijenili su stručnjaci američkog ministarstva.
Većina blokirane proizvodnje trebala bi biti obnovljena u prvom tromjesečju 2027., predviđaju u izvješću objavljenom prije novog vala napada.
Iscrpljene zalihe
Usprkos prognoziranom rastu proizvodnje i isporuka s Bliskog istoka u nadolazećim mjesecima, trebat će vremena da se iscrpljene svjetske zalihe napune i da se proizvodnja u regiji potpuno normalizira, upozorili su stručnjaci američkog ministarstva.
Svjetske zalihe nafte umanjene su u drugom tromjesečju za oko 5,1 milijun barela dnevno, a u trećem tromjesečju smanjit će se za još 2,2 milijuna barela dnevno, pokazuju njihove prognoze.
U lipanjskom izvješću bili su prognozirali da će se zalihe u drugom tromjesečju smanjiti u prosjeku za 6,3 milijuna barela dnevno i za 7,6 milijuna barela dnevno u razdoblju od srpnja do rujna, uz procjenu da bi se zalihe članica Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) trebale spustiti na najnižu razinu od 2003. godine.
Američke komercijalne zalihe nafte pale su u pretprošlom tjednu za 3,8 milijuna barela, na 408,4 milijuna barela, pokazali su službeni podaci, i bile su oko sedam posto ispod petogodišnjeg prosjeka za ovo doba godine.
Ministarstvo će podatke za prošli tjedan objaviti tokom dana.
Američke strateške naftne rezerve pale su pak u pretprošlom tjednu na 325.655 barela, najnižu razinu od lipnja 1986. godine, pokazali su odvojeni podaci na internetskoj stranici ministarstva energije.
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