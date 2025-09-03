Oglas

o klimatskim promjenama

Više od 80 znanstvenika kritiziralo Trumpa: "Ovo izvješće je parodija znanosti"

Hina
03. ruj. 2025. 07:09
SAD
ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Više od 80 znanstvenika kritiziralo je u utorak izvješće Trumpove administracije o klimatskim promjenama, osuđujući metodološke nedostatke, manipulaciju činjenicama i reference na diskreditirana istraživanja.

Dokument koji je krajem srpnja objavilo Ministarstvo energetike dovodi u pitanje nekoliko znanstvenih konsenzusa o porastu broja ekstremnih vremenskih događaja, porastu temperatura zabilježenih u Sjedinjenim Državama i štetnim učincima emisija CO2.

"Ovo izvješće je parodija znanosti", kritizirao je Andrew Dessler, profesor atmosferskih znanosti na Sveučilištu Texas A&M u izjavi.

U dokumentu od više od 400 stranica znanstvenici ističu korištenje "taktika sličnih onima koje koristi duhanska industrija". Među takvima je tvrdnja da su visoke koncentracije CO2 u atmosferi zapravo korisne za poljoprivredu, ili da zakiseljavanje oceana nije tako veliki problem jer se život razvio u kiselim vodama.

Od povratka na vlast, Donald Trump promijenio je smjer u borbi protiv klimatskih promjena, ponovno povlačeći vodeću svjetsku silu iz Pariškog sporazuma o klimi, potkopavajući znanstvene agencije i ukidajući brojne mjere zaštite okoliša.

Donald Trump SAD klimatske promjene znanstvenici

