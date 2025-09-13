Više od polovice Poljaka ne želi braniti zemlju

Sergei SUPINSKY / AFP

57% ispitanika odgovorilo je da se "ne namjeravaju uključiti". Samo 26% Poljaka izjavilo je da bi u slučaju rata bili spremni pridružiti se vojsci ili se na drugi način angažirati u obrani Poljske.

17% ispitanih nije znalo odgovoriti na ovo pitanje.

Autori članka u kojem su objavljeni rezultati ankete naglašavaju "da razlozi za takvu odluku mogu biti višestruko motivirani, a u slučaju stvarnog izbijanja rata, mnogi bi mogli promijeniti svoj stav", prenosi Polsat.

Ruski dronovi nad Poljskom. "Rasplamsale su se sigurnosne rasprave."

"Super Express" je istaknuo da su nedavni događaji vezani uz masovno kršenje zračnog prostora od strane ruskih dronova doveli do "intenziviranja rasprava u Poljskoj o sigurnosti i mogućem ratu."

Podsjetimo, u noći s 9. na 10. rujna ruski dronovi povrijedili su poljski zračni prostor. Neki od njih su srušeni. Kako je izvijestilo Ministarstvo unutarnjih poslova i uprave u srijedu navečer, ukupno je potvrđeno 16 dronova pronađenih u nekoliko vojvodstava.

Većina su bili takozvani mamci – nenaoružani dronovi korišteni za privlačenje pažnje sustava protuzračne obrane. NATO zrakoplovi oborili su one koji su predstavljali prijetnju.

Metodologija istraživanja

Istraživanje je proveo Institut za istraživanje javnog mnijenja Pollster 10. i 11. rujna 2025. metodom CAWI, na uzorku od 1.020 punoljetnih Poljaka. Struktura uzorka bila je reprezentativna za građane Poljske starije od 18 godina. Maksimalna pogreška procjene iznosi oko 3%.