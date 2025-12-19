Više od tisuću ljudi umrlo je u Gazi čekajući medicinsku evakuaciju

Više od tisuću ljudi umrlo je u Pojasu Gaze u razdoblju od srpnja 2024. godine do kraja prošlog mjeseca čekajući medicinsku evakuaciju, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) u petak.
"Od srpnja 2024. do kraja studenoga umrla su 1092 pacijenta čekajući medicinsku evakuaciju“, objavio je glavni direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus na društvenoj mreži X, dodajući da je ovaj podatak iz Ministarstva zdravstva Gaze „vjerojatno podcijenjen“.
„Od listopada 2023. godine, WHO i njegovi partneri iz Gaze su evakuirali više od 10.600 pacijenata u kritičnom zdravstvenom stanju, uključujući više od 5.600 djece kojima je bila potrebna intenzivna njega“, dodao je direktor WHO-a.
Tedros je također pozvao „više zemalja da prime pacijente iz Gaze te zatražio nastavak medicinskih evakuacija na Zapadnoj obali, uključujući Istočni Jeruzalem“.
„O tomu ovise životi“, istaknuo je.
Nakon više od dvije godine izraelskog rata protiv Gaze, krhko primirje stupilo je na snagu 10. listopada pod pritiskom Sjedinjenih Država, no medicinskih evakuacija još uvijek je nedostatno.
Prije nekoliko tjedana, WHO je naveo da više od 16.500 stanovnika Gaze još uvijek čeka hitnu medicinsku evakuaciju. Međutim, dužnosnik organizacije Liječnici bez granica (MSF) rekao je za AFP početkom prosinca da ti podaci uključuju samo službeno registrirane pacijente, te da je stvarni broj onih koji čekaju mnogo veći.
Do danas je više od 30 zemalja primilo pacijente iz Gaze, ali samo nekoliko njih, uključujući Egipat i Ujedinjene Arapske Emirate, primilo ih je u većem broju, navodi MSF.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
