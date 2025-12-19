Više od tisuću ljudi umrlo je u Gazi čekajući medicinsku evakuaciju

Prije nekoliko tjedana, WHO je naveo da više od 16.500 stanovnika Gaze još uvijek čeka hitnu medicinsku evakuaciju. Međutim, dužnosnik organizacije Liječnici bez granica (MSF) rekao je za AFP početkom prosinca da ti podaci uključuju samo službeno registrirane pacijente, te da je stvarni broj onih koji čekaju mnogo veći.