vrijedan 250 milijuna eura
Njemačka u jednoj europskoj zemlji gradi golemi vojni kamp: Bit će mjesta za 2000 vojnika
Njemačka dodatno jača svoju vojnu prisutnost u Litvi, gdje će Rheinmetall izgraditi modularni kamp za smještaj do 2000 vojnika, vrijedan oko 250 milijuna eura.
Njemačka vojska nastavlja širiti svoju prisutnost u Litvi. Njemačka obrambena kompanija Rheinmetall dobila je od Bundeswehra ugovor za izgradnju modularnog kampa u kojem će moći biti smješteno do 2000 vojnika, a objekt bi trebao biti spreman za useljenje od sredine kolovoza 2027. godine.
Za izgradnju i opremanje kampa predviđeno je oko 250 milijuna eura. No posao za Rheinmetall time neće završiti. Nakon završetka izgradnje kompanija bi trebala preuzeti i upravljanje kampom, što bi godišnje stajalo oko 40 milijuna eura. U to su uključeni održavanje, prehrana vojnika i usluge praonice rublja, pišeEuronews.
Prema priopćenju kompanije, Rheinmetall će kao glavni izvođač biti odgovoran za cijeli projekt te će koordinirati ostale tvrtke koje u njemu sudjeluju.
Što sve mogu preuzeti privatne kompanije?
Ugovor je dodijeljen u sklopu programa Bundeswehra "German Armed Forces Contractor Augmentation Program II – Stationäre Unterbringung", skraćeno G-CAP II SU. Cilj programa je omogućiti brzo osiguravanje smještaja za vojnike tijekom operacija u inozemstvu ili u okviru obrane zemlje i saveza.
Bundeswehr se pritom oslanja na modularne kampove sastavljene od unaprijed planiranih i standardiziranih elemenata koji se mogu relativno brzo postaviti na različitim lokacijama.
Privatne kompanije u tom procesu mogu preuzeti cijeli posao – od projektiranja i proizvodnje pojedinih modula do njihova prijevoza, postavljanja, upravljanja kampom i njegova kasnijeg uklanjanja. Ovisno o lokaciji, moduli se mogu prevoziti kopnom, morem ili zrakom.
Za Bundeswehr to znači da ne mora za svaki pojedini korak ponovno raspisivati natječaje, a istodobno može rasteretiti vlastite kapacitete. Izgradnja, opskrba i upravljanje takvim kampovima tako se prepuštaju privatnim kompanijama.
Rheinmetall već ima više poslova u Litvi
Izgradnja kampa nije prvi posao koji je Rheinmetall dobio u Litvi. Krajem prošle godine u toj baltičkoj zemlji postavljen je kamen temeljac za tvornicu streljiva, u kojoj bi već tijekom 2026. trebale početi izlaziti prve topničke granate kalibra 155 milimetara.
Kompanija je u travnju ove godine dobila i veliki ugovor za proizvodnju borbenih dronova za Bundeswehr.
Njemačka kompanija, međutim, nije zadužena samo za proizvodnju dronova, nego i za njihovu obranu u okviru Litavske brigade. Prema informacijama Handelsblatta, njemačka je vlada prošle godine planirala naručiti više od 600 protuzračnih tenkova Skyranger 30 od Rheinmetalla.
Prema pisanju Sterna, razvoj sustava za obranu od dronova kasni. Prva serijska vozila očekuju se najranije 2027., uz moguće kašnjenje od čak 18 mjeseci.
Problema ima i s testnim vozilima. Prema Sternu, još dva primjerka neće biti isporučena prije prosinca, nakon što se prvi testni model navodno pokazao neupotrebljivim. Problemi se, prema tom izvještaju, odnose na podvozje, kupolu s oružjem i njihovu integraciju.
Prvotno je bilo predviđeno da sustav kombinira top kalibra 30 milimetara s projektilom Stinger. No taj se projektil do danas nije mogao integrirati u sustav te je u međuvremenu odbačen.
Umjesto njega MBDA razvija drugi vođeni projektil. Euronews je manji model tog projektila vidio na ovogodišnjim AIRCOM Industry Daysima u Ramsteinu.
Predstavnik MBDA-a potvrdio je da su projektili DefendAir namijenjeni učinkovitom i cjenovno prihvatljivom suzbijanju masovnih napada dronovima "kakve smo vidjeli u Ukrajini i na Bliskom istoku – tipično dronovima Shahed ili Geran".
Prema Sternu, prvotno naručena i potpuno razvijena borbena kupola za sustav Skyranger zbog toga bi mogla biti dostupna tek 2029. godine, odnosno oko 30 mjeseci kasnije nego što je prvotno planirano.
Bundeswehr će imati stalnu prisutnost u Litvi
Odluka o trajnom premještanju oko 4800 njemačkih vojnika u Litvu donesena je prije više od tri godine, a cilj je da se to provede do kraja 2027. godine. Brigada će biti raspoređena na dvije lokacije i sastojat će se od pet bojni.
Euronews je pratio dvojicu pripadnika 203. tenkovske bojne iz Augustdorfa koji će sa svojom bojnom do kraja 2027. biti premješteni u Litvu.
Desetnik Kevin, nadimka "Rogi", prema planu bi trebao ostati u vojsci do kraja 2029., dok se zapovjednik, nadnarednik Kevin, obvezao na šest godina službe. Obojica su se za premještaj odlučila dobrovoljno.
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