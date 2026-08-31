Njemačka u jednoj europskoj zemlji gradi golemi vojni kamp: Bit će mjesta za 2000 vojnika

Za izgradnju i opremanje kampa predviđeno je oko 250 milijuna eura. No posao za Rheinmetall time neće završiti. Nakon završetka izgradnje kompanija bi trebala preuzeti i upravljanje kampom, što bi godišnje stajalo oko 40 milijuna eura. U to su uključeni održavanje, prehrana vojnika i usluge praonice rublja, pišeEuronews.