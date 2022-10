Vojni avion pao na stambenu zgradu u Rusiji

Ruski vojni zrakoplov zabio se u stambene zgrade u južnom ruskom gradu Jejsku u ponedjeljak, objavile su novinske agencije, pozivajući se na izjave svjedoka i ministarstvo obrane.

Na nepotvrđenoj snimci na društvenim mrežama vidi se velika vatrena kugla kod zgrade s više katova.

The 112 channel which suggested it was a jet trainer now says it’s likely Su-34 jet fighter https://t.co/PjWUgPVIKq pic.twitter.com/5S9mYwAhzP