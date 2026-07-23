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nepoznat uzrok

Vojni helikopter s pet vojnika srušio se na istoku Češke

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Hina
|
23. srp. 2026. 13:30
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UH-1Y Venom utility helicopter. (Photo by Jonathan NACKSTRAND / AFP)
Ilustracija: AFP/JONATHAN NACKSTRAND

Vojni helikopter češke vojske s pet pripadnika oružanih snaga srušio se u četvrtak na istoku Češke, objavila je vojska na društvenoj mreži X.

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Navodi se da su hitne službe na mjestu nesreće u vojnoj bazi u gradu Namešt nad Oslavou, oko 180 kilometara jugoistočno od Praga.

Za sada nisu objavljeni podaci o uzroku nesreće ni o stanju osoba koje su se nalazile u helikopteru.

Teme
pad helikoptera vojni helikopter češka

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