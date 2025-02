Zelenski: Spreman sam odstupiti s dužnosti ako to znači mir

Podijeli :

REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je u nedjelju da je spreman odstupiti s dužnosti radi mira ili članstva u NATO-u.

Na pitanje kakva sigurnosna jamstva treba od američkog predsjednika Donalda Trumpa i je li spreman odstupiti s pozicije predsjednika u zamjenu za mir, Zelenski je odgovorio: “Da, ako je to za mir Ukrajine.”

Kremlj se oglasio o dijalogu Trumpa i Putina

“Ako trebate da napustim tu stolicu, spreman sam to učiniti, a mogu to učiniti i za članstvo Ukrajine u NATO savezu”, rekao je Zelenski, a prenosi BBC.

Zelenski kaže da je fokusiran na sigurnost Ukrajine sada, a ne za 20 godina, te je dodao da nije njegov san da ostane predsjednik desetljećima.

Ukrajinski lider je također poručio da je zahvalan za podršku koju je dobio i od Trumpove administracije, ali i one prethodne pod vodstvom Joea Bidena. Kaže da želi razumijevanje i sigurnosna jamstva od predsjednika Trumpa kako bi pomogao Ukrajini.

Dodao je da je pozvao Trumpa u Ukrajinu i “jako želi” da bude tamo, ali navodi da to još nisu ostvarili. “Možda će on doći ili ću možda ja otići u Washington, to će biti vrlo korisno.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Platforma Halo, inspektore prozvala ministricu zdravstva: “Vidite li ovo?! Cvjeta ilegalno tržište” Ako imate više od 65 godina, nemojte jesti ovih šest namirnica