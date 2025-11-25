Von der Leyen: Budući da je pritisak jedini jezik na koji Rusija odgovara, nastavit ćemo ga povećati

Koalicija će osnovati radnu skupinu predvođenu Francuskom i Velikom Britanijom uz blisku suradnju s Turskom i, po prvi put, SAD-om kako bi se odredile pojedinosti o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu jednom kada se postigne mirovni sporazum, izjavio je francuski predsjednik Emmanuel Macron na konferenciji za novinare nakon sastanka.