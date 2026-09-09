Washington uzvratio Kanadi: Na udaru širok spektar proizvoda

Uz zabrane uvoza, razni proizvodi od sira dodani su na popis robe podložne carini od 50 posto iako za njih nije uvedena potpuna zabrana uvoza. Na taj su popis dodani i određeni proizvodi od papira, aluminija i drva, kao i namještaj, rasvjetna tijela te druga roba. Američki dužnosnik izjavio je da i dalje vrijedi ranija prijetnja predsjednika Donalda Trumpa o povećanju carina na kanadske automobile s 25 posto na 50 posto, s primjenom od 1. siječnja. Dužnosnik je dodao da je američki trgovinski predstavnik Jamieson Greer proteklih dana razgovarao s Dominicom LeBlancom, kanadskim ministrom zaduženim za bilateralnu trgovinu sa SAD-om, te da se očekuje kako će ponovno razgovarati idućih dana kako bi se utvrdilo postoji li alternativni put za te dvije zemlje. U objavi na društvenim mrežama u utorak navečer, LeBlanc je kritizirao najnovije američke mjere i naveo da je u kontaktu s Greerom u vezi s daljnjim koracima.