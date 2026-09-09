TRGOVINSKI RAT
Washington uzvratio Kanadi: Na udaru širok spektar proizvoda
Sjedinjene Američke Države u utorak su zabranile uvoz širokog spektra kanadskih alkoholnih pića, motocikala i mliječnih proizvoda, čime su znatno zaoštrile ionako napet trgovinski spor, izvijestio je Reuters.
Zabrane uvoza, koje stupaju na snagu 29. rujna i objavljene su na internetskoj stranici Bijele kuće, uslijedile su nakon što su u utorak stupile na snagu kanadske protumjere u obliku carina na američku robu.
Te su kanadske mjere uvedene kao odgovor na carine od 50 posto koje su Sjedinjene Države prošlog mjeseca nametnule na kanadsku robu vrijednu oko 20 milijardi dolara, nakon propasti nekoliko krugova pregovora.
Taj je neuspjeh produbio jaz između dugogodišnjih saveznika koji međusobno prebacuju krivnju za propale pregovore, potaknuo kanadskog premijera Marka Carneyja da pozove na daljnje okretanje od najvećeg kanadskog trgovinskog partnera te doveo u pitanje održivost Sporazuma između SAD-a, Meksika i Kanade.
„Imamo sve što nam je potrebno za zaokret i napredak”, rekao je Carney u utorak u videu objavljenom na YouTubeu. „Taj će zaokret imati svoju cijenu. Svaka akcija nosi trošak. No, to se ne može mjeriti s cijenom stagnacije”, izjavio je. Čini se da američke zabrane obuhvaćaju većinu alkoholnih proizvoda, uključujući pivo i razne vrste vina, viskija, burbona, ruma, votke, vermuta, tequile, mezcala i brendija. Zabrana uvoza mliječnih proizvoda odnosi se na protein sirutke, invertni sirup , melasu od šećerne trske i bezalkoholno pivo, prema obavijestima na internetskoj stranici Bijele kuće.
Uz zabrane uvoza, razni proizvodi od sira dodani su na popis robe podložne carini od 50 posto iako za njih nije uvedena potpuna zabrana uvoza. Na taj su popis dodani i određeni proizvodi od papira, aluminija i drva, kao i namještaj, rasvjetna tijela te druga roba. Američki dužnosnik izjavio je da i dalje vrijedi ranija prijetnja predsjednika Donalda Trumpa o povećanju carina na kanadske automobile s 25 posto na 50 posto, s primjenom od 1. siječnja. Dužnosnik je dodao da je američki trgovinski predstavnik Jamieson Greer proteklih dana razgovarao s Dominicom LeBlancom, kanadskim ministrom zaduženim za bilateralnu trgovinu sa SAD-om, te da se očekuje kako će ponovno razgovarati idućih dana kako bi se utvrdilo postoji li alternativni put za te dvije zemlje. U objavi na društvenim mrežama u utorak navečer, LeBlanc je kritizirao najnovije američke mjere i naveo da je u kontaktu s Greerom u vezi s daljnjim koracima.
"Kao i proteklih 18 mjeseci, naš glavni prioritet ostaje zaštita i podrška kanadskim radnicima, poljoprivrednicima, obiteljima i poduzećima pred ovim neopravdanim potezima", napisao je.
Dužnosnici kanadske vlade izjavili su da su mjere odmazde Ottawe, koje su zauzvrat potaknule potez Washingtona u utorak navečer –.osmišljene kako bi se izvršio gospodarski i politički pritisak na Washington. Te protucarinske mjere obuhvaćaju američku robu u vrijednosti od oko 20 milijardi dolara, uz carine u rasponu od 15 posto do 50 posto na proizvode koji se kreću od čelika i namještaja do odjeće i elektronike, a očekuje se da će pogoditi sektore u ključnim državama poput Michigana i Ohija uoči američkih izbora na sredini mandata u studenome. Iako te carine utječu na mali dio izvoza u usporedbi s ukupnom trgovinom između SAD-a i Kanade, neki analitičari strahuju da bi ovaj sukob mogao destabilizirati Sporazum SAD-a, Meksika i Kanade (USMCA), sporazum o slobodnoj trgovini koji je zamijenio NAFTA-u. Zajedno su ti sporazumi desetljećima bili temelj trgovine u Sjevernoj Americi.
"Ono što nas zabrinjava jest spirala eskalacije", rekao je Michael Harvey, izvršni direktor Kanadskog saveza za trgovinu poljoprivredno-prehrambenim proizvodima i član Carneyjeva savjetodavnog odbora za bilateralne gospodarske odnose sa SAD-om. "No, istovremeno u potpunosti razumijemo da premijer mora pronaći načine za ostvarivanje utjecaja."
Trump je posljednjih dana na platformi Truth Social upućivao razne napade na Kanadu. U ponedjeljak je izjavio da kanadskom proizvođaču privatnih zrakoplova, tvrtki Bombardier, više neće biti dopušteno prodavati zrakoplove u Sjedinjenim Državama ako ne pokrene proizvodnju u toj zemlji. Također je podijelio kartu Sjeverne Amerike prekrivenu američkom zastavom, koja uključuje Kanadu i Meksiko, te sliku generiranu umjetnom inteligencijom kojom je oživio stalnu provokaciju upućenu Carneyju nazivajući ga "guvernerom" (eng. *Governor*), aludirajući pritom na svoju čestu tvrdnju da bi Kanada trebala postati 51. američka savezna država.
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