Obrazovni sindikati postavili "pitanjce" premijeru: "Zar socijalni dijalog nije i vaša odgovornost?"

Matija Habljak/ Davor Puklavec/PIXSELL

Nakon što je završen štrajk ZET-a i Holdinga u Zagrebu oglasili su se Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja, školski sindikat Preporod i Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske i prozvali premijera Andreja Plenkovića zbog njegove poruke zagrebačkoj vlasti da ozbiljno pristupi socijalnom dijalogu, podsjetivši pritom na kolektivne ugovore u javnim službama koji godinama nisu potpisani.

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"Neka ozbiljno pristupe socijalnom dijalogu i postignu dogovor sa zaposlenicima.“ - poruka je to predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića i HDZ-a Gradu Zagrebu, nakon 72 dana od isteka kolektivnog ugovora u Zagrebačkom holdingu i 101 dana od isteka kolektivnog ugovora u ZET-u.

Slažemo se.

No, ako su 72 ili 101 dana razlog da se gradsku vlast proziva zbog neodgovornosti, imamo jedno pitanjce:

Kako onda okarakterizirati skoro 1400 dana bez potpisanih granskih kolektivnih ugovora za osnovne i srednje škole, znanost i visoko obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb, kulturu...?

Kako onda okarakterizirati 680 dana bez dogovora o osnovici i materijalnim pravima svih zaposlenih u javnim službama?

Premijeru, zar socijalni dijalog nije i Vaša odgovornost? Zar potpisivanje kolektivnog ugovora nije i Vaša obveza?", objavljeno je na Facebook stranici Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja.