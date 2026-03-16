Josep Borrel
Bivši šef diplomacije kritizirao von der Leyen i Kallas, a pohvalio ovog čelnika: EU gubi vjerodostojnost
Josep Borrell rekao je za POLITICO da bi Europska unija trebala suspendirati provedbu, kako kaže, „nepravednog” trgovinskog sporazuma sa Sjedinjenim Državama nakon rata s Iranom.
EU nije uspio pozvati SAD na odgovornost zbog kršenja međunarodnog prava, upozorio je bivši šef europske diplomacije, optuživši predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen za prekoračenje ovlasti te pozvao da se odbaci trgovinski sporazum koji je pregovarala s Washingtonom.
U razgovoru za POLITICO Josep Borrell — koji je od 2019. do 2024. bio potpredsjednik Komisije i visoki predstavnik EU za vanjsku politiku u mandatu Ursule von der Leyen — rekao je da je američki rat protiv Irana „nezakonit prema međunarodnom pravu i nije opravdan neposrednom prijetnjom, kako su neki tvrdili”.
Prema Borrellu, von der Leyen „nastavlja prekoračivati svoje ovlasti” baveći se vanjskom politikom, iako, kako kaže, osnivački ugovor EU „jasno navodi” da to nije u njezinoj nadležnosti.
„Sustavno je pristrana u korist SAD-a i Izraela”, dodao je, iako Europa „snosi posljedice u obliku rasta cijena energije, dok američki predsjednik Donald Trump likuje jer je to dobro za SAD, koji je izvoznik nafte”.
Trump je iznio nekoliko različitih razloga za početak rata s Iranom, uključujući svrgavanje represivnog režima u toj zemlji i sprječavanje razvoja ofenzivnih nuklearnih sposobnosti.
Pohvalio Sáncheza
Borrell, španjolski socijalist koji nakon odlaska s dužnosti vodi Barcelonski centar za međunarodne odnose, pohvalio je pristup španjolskog premijera Pedra Sáncheza, jednog od najžešćih europskih kritičara Trumpovih napada na Iran.
Borrell smatra da bi njegova nasljednica na mjestu šefice europske diplomacije, bivša estonska premijerka Kaja Kallas, trebala „jasnije osuđivati kršenja međunarodnog prava, bez obzira na to dolaze li od Rusije, Izraela ili SAD-a”, jer „gubimo vjerodostojnost kada međunarodne norme primjenjujemo selektivno”.
Predstavnici Kaje Kallas nisu odmah odgovorili na upit za komentar.
Bivši šef diplomacije, koji je već dugo kritičan prema izraelskim akcijama u Gazi, a nakon završetka mandata sve češće kritizira i Europsku komisiju, rekao je da EU ne bi trebao nastaviti s ratifikacijom trgovinskog sporazuma koji su von der Leyen i Trump dogovorili u Škotskoj prošlog ljeta.
„Taj sporazum bio je nepravedan od samog početka”, rekao je Borrell. „Nama su nametnuli carine od 15 posto, dok smo mi svoje carine prema njima smanjili.”
Kritike dolaze u trenutku kada se von der Leyen suočava s rastućim nezadovoljstvom među španjolskim socijalistima iz Sánchezove stranke, koji su važan dio njezine većinske koalicije u Europskom parlamentu. Visoki zastupnici prošlog su tjedna osudili izjavu predsjednice Komisije u kojoj je rekla da „Europa više ne može biti čuvar starog svjetskog poretka, svijeta koji je nestao i neće se vratiti”.
Predstavnici Ursule von der Leyen odbili su komentirati.
Von der Leyen je dosad odmjereno kritizirala SAD i Izrael, ističući da bi iranski režim trebao pasti, ali pritom poziva na diplomatska rješenja sukoba. U govoru o stanju Unije u rujnu rekla je da će obustaviti bilateralna plaćanja Izraelu i uvesti sankcije „ekstremističkim ministrima”.
Španjolska bi najkasnije do kolovoza sljedeće godine trebala održati parlamentarne izbore, a Europska pučka stranka Ursule von der Leyen nada se preuzeti vlast u zemlji, jer njezin nacionalni partner, Partido Popular, u anketama redovito vodi ispred Sánchezovih socijalista.
Kritika Mađarskoj i Slovačkoj
Borrell se osvrnuo i na dilemu EU-a kako deblokirati 90 milijardi eura prijeko potrebnih sredstava za Ukrajinu, nakon što su Mađarska i Slovačka u posljednji trenutak stavile veto na plan. Te su zemlje od Kijeva zatražile obnovu naftovoda kojim ruska nafta preko Ukrajine dolazi u njihove države.
Dvije vlade, rekao je Borrell, „otvoreno su prekršile načelo lojalne suradnje koje je dio europskih ugovora” povlačenjem iz ranije postignutog dogovora.
„To je pitanje za Sud. Ostalih 25 država moglo bi osigurati mostni zajam dok se ne odobri kredit EU-a”, rekao je Borrell, odbacujući diplomatske pokušaje uvjeravanja koje provodi sadašnje vodstvo Unije.
Predstavnici Ursule von der Leyen ponovno su odbili komentirati, dok predstavnici Kaje Kallas nisu odmah odgovorili.
