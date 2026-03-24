Grmoja: Kada mi dođemo na vlast, sve ćemo ilegalne migrante deportirati
Oporbeni zastupnici, SDSS-ova Dragana Jeckov i Mostov Nikola Grmoja, u utorak su skandaloznom i sramotnom ocijenili presudu Općinskog kaznenog suda u Zagrebu kojom je Marokancu koji je napao policajku izrečena uvjetna kazna, poručivši kako takva presuda šalje lošu poruku.
"I jedan jedini slučaj nasilja i femicida je previše i treba ga spriječiti. Oba pojavna oblika su posljedica sustava koji nije reagirao na vrijeme i nije zaštitio žrtvu kada joj je bilo najpotrebnije", istaknula je Dragana Jeckov u saborskom govoru na slobodnu temu.
Osvrnula se na dvije, kako je naglasila, potpuno oprečne sudske presude donesene posljednjih nekoliko dana.
"Jedna je ona sramotna prema kojoj muškarac koji je pretukao policijsku službenicu dobije uvjetnu kaznu i deportaciju, čime je sud poručio ženama da nisu i ne mogu biti sigurne, a druga odluka je prema kojoj je muškarac dobio 15 godina zatvora za zlostavljanje supruge, čime se poslalo snažan signal ženama da ne treba biti u takvom braku i ohrabrilo one izmučene žene da se pobune", poručila je.
Jeckov ističe kako te dvije oprečne odluke ukazuju na neujednačenu sudsku praksu prema nasilju nad ženama, te naglašava nužnost edukacije o prevenciji kod mladih te stručnog osposobljavanja sudske vlasti vezanog uz rodno utemeljeno nasilje i nasilje u obitelji.
Kad govorite o femicidu, ne znam kako nikad niste spomenuli malu Martinu Štefančić, koja je ubijena u Borovu Selu u dobi od četiri godine, prikrivate zločin i dan danas, poručio joj je DP-ov Stipo Mlinarić, a Jeckov mu je "postavila izazov" da pokuša shvatiti ono što govori ne vraćajući se u 1991. godinu.
Grmoja (Most): Šutnja feminističkih udruga i ljevice
Mostov Nikola Grmoja skandaloznom naziva presudu Marokancu zbog napada na policajku i primjećuje šutnju feminističkih udruga i kolega s ljevice.
"Nismo čuli feminističke udruge, a ni nešto previše kolege s ljevice. Takva presuda šalje lošu poruku, to nije samo pitanje napada na ženu nego na državu. Zamislite kako bi u drugim zemljama prošao netko tko bi napao službenu osobu, posebno netko tko je okarakteriziran kao prijetnja nacionalnoj sigurnosti", kazao je Grmoja.
Vladu je prozvao zbog "popustljive i anemične politike" prema migrantima i najavio "kada mi dođemo na vlast, sve ćemo ilegalne migrante deportirati i ponovno vratiti kvote za uvoz radne snage".
Bauk (SDP) Svi hrvatski državljani i stranci jednaki su pred sudovima
SDP-ov Arsen Bauk citirao je članak 26. Ustava koji kaže da su svi državljani Hrvatske i stranci jednaki pred sudovima. To, dodao je, znači da će istu kaznu pred sudom za isto djelo dobiti Hrvat, Marokanac, Srbin, Izraelac ili bilo tko drugi. "Ili tako ili promijenimo Ustav", istaknuo je.
Ivica Kukavica (DP) odbacuje tvrdnje da Vlada, MUP i policija ne rade svoj posao, da nisu zaustavili nelegalne migracije i napravili sve što je u njihovoj moći. Hrvatska je, dodao je, sigurna zemlja. "Policiji moramo odati počast. Pravosuđe je nešto drugo, nismo svi često oduševljeni presudama, ali pravosuđe je neovisno i kad bi si dopustili da komentiramo sve, mislim da to nije dobro", rekao je.
Osvrnuo se i na prosvjed jednog branitelja koji traži odgovore o ratnom putu ministra obrane Ivana Anušića, istaknuvši kako je ponukan time osobno od Ministarstva zatražio svoje podatke iz 1991., 1992. i 1993., a za koje je ustvrdio da ne odgovaraju istini. "Podaci ne odgovaraju onim dužnostima koje sam ja tada obnašao. To me malo i iznenadilo, no želim reći koliko neke tehničke greške mogu biti povod za manipulacije", dodao je.
Puljak (Centar) o 'duplo većim' računima za struju, Katičić (HDZ) hvali Vladin paket mjera pomoći
Marijana Puljak (Centar) ukazala je na "duplo" veće račune za struju koju dobivaju neki građani, nakon ugradnje digitalnih brojila, zbog čega od Ministarstva gospodarstva traži odgovore na pitanja koja se točno brojila ugrađuju, jesu li certificirana i testirana u realnim uvjetima, koliko je građana podnijelo prigovor te koliko je puta utvrđeno da je problem u samom uređaju, a Hrvoje Zekanović (HDS) pitao je "inženjerku Puljak" misli li da su joj građani povjerovali da je udarila auto i pobjegla, a da to, kako tvrdi, nije ni primijetila.
Anka Mrak Taritaš (GLAS) upozorila je da Hrvatska, prema istraživanju švedskog Instituta V-Dem, klizi prema autokraciji. "Daleko smo još od nekih zemalja u kojima je demokracija urušena u izbornu autokraciju, no pitanje je kamo smo krenuli", izjavila je.
HDZ-ov Krunoslav Katičić, povodom šeste godišnjice potresa u Zagrebu, istaknuo je da obnova glavnog grada predstavlja najveći projekt obnove nakon potresa u novijoj hrvatskoj povijesti. Također, pohvalio je novi Vladin paket pomoći građanima i gospodarstvu vrijedan 450 milijuna eura.
"Slogan 'Za sve izazove' nije bio samo slogan, nego obećanje da će Hrvatska imati Vladu koja je spremna reagirati u najtežim trenucima. Danas, suočeni s globalnim poremećajima, ratovima i energetskom krizom koja će obilježiti 2026., vidimo koliko je to obećanje bilo važno'', rekao je te naglasio kako je ova Vlada brinula te će i ubuduće brinuti za sve građane ove zemlje.
Govori na slobodnu temu, pogotovo onaj Sanje Radolović o radu odbora, izazvali su brojne replike između HDZ-ovih i SDP-ovih zastupnika, a u jednoj od njih Ivana Marković (SDP) prozvala je kolege iz HDZ-a da u sabornici izbjegavaju govoriti o problemima, da govore hvalospjeve i "uobičajeno o tome čiji je najveći". "A zna se čiji je najveći, od premijera Plenkovića", izjavila je.
Iz HDZ-a su oštro reagirali na njen istup, ocijenivši ga vulgarnim. "Mislilo se da je to nemoguće, ali u SDP-u ima zastupnica koje su vulgarnije čak i od Dalije Orešković i Sandre Benčić", objavila je ta stranka na društvenoj mreži.
