Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u nedjelju da je razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom drugi put u dva dana i da su razgovarali o jačanju ukrajinske protuzračne obrane, otpornosti i kapacitetima za napade projektilima dalekog dometa.
"Razgovarali smo također o mnogim pojedinostima koje se odnose na energetski sektor. Predsjednik Trump dobro je informiran o svemu što se događa. Dogovorili smo se da ćemo nastaviti naš dijalog i naši timovi vrše pripreme", objavio je Zelenski na X-u.
Trump je u ponedjeljak rekao da bi prije nego pristane dati projektile Tomahawk želio znati što Ukrajina planira učiniti s njima jer ne želi eskalirati rat.
Zelenskij je istaknuo da bi Ukrajina koristila Tomahawke isključivo radi ostvarivanja vojnih ciljeva i da ne bi napadala civile u Rusiji.
