Oglas

Drugi razgovor u dva dana

Zelenski razgovarao s Trumpom o jačanju protuzračne obrane

author
Hina
|
12. lis. 2025. 17:44
Volodimir Zelenski
Genya SAVILOV / AFP

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u nedjelju da je razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom drugi put u dva dana i da su razgovarali o jačanju ukrajinske protuzračne obrane, otpornosti i kapacitetima za napade projektilima dalekog dometa.

Oglas

"Razgovarali smo također o mnogim pojedinostima koje se odnose na energetski sektor. Predsjednik Trump dobro je informiran o svemu što se događa. Dogovorili smo se da ćemo nastaviti naš dijalog i naši timovi vrše pripreme", objavio je Zelenski na X-u.

Kremlj je u nedjelju objavio da je Rusija duboko zabrinuta zbog mogućnosti da SAD da Ukrajini projektile dalekog dometa Tomahawk, upozorivši da je rat stigao do dramatičnog trenutka u kojem se događa eskalacija sa svih strana.

Trump je u ponedjeljak rekao da bi prije nego pristane dati projektile Tomahawk želio znati što Ukrajina planira učiniti s njima jer ne želi eskalirati rat.

Zelenskij je istaknuo da bi Ukrajina koristila Tomahawke isključivo radi ostvarivanja vojnih ciljeva i da ne bi napadala civile u Rusiji.

Teme
Tomahawk donald trump rusija ukrajina volodimir zelenski

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ