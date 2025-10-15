Hegseth od saveznika traži više izdvajanja za američko oružje za Kijev: "Postižete mir kada ste jaki"

Američki ministar rata Pete Hegseth u srijedu je pozvao saveznike u NATO-u da povećaju izdvajanja za kupnju američkog oružja za Ukrajinu, nakon izvješća koje je pokazalo veliki pad vojne potpore Kijevu u srpnju i kolovozu.
"Postižete mir kada ste jaki. Ne kada koristite snažne riječi ili upirete prstima već kada imate snažne i stvarne sposobnosti koje protivnici poštuju", rekao je novinarima uoči sastanka s kolegama iz NATO-a u sjedištu saveza u Bruxellesu.
Pete Hegseth zatražio je od saveznika jačanje ulaganja u program PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) koji je zamijenio američke donacije oružja Ukrajini i sada se kroz njega plaća za američko oružje za Kijev.
"Naša očekivanja danas su da više država donira više, da kupe još više za opskrbu Ukrajine kako bi se taj sukob doveo do mirnog završetka."
Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte rekao je kako očekuje daljnje obveze, napominjući da su 2 milijarde dolara već osigurane putem mehanizma.
Određene države suzdržane oko pomoći
Međutim, ovaj iznos je manji od 3,5 milijardi dolara koliko se ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nadao osigurati do listopada.
Švedska, Estonija i Finska obećale su u srijedu dati svoj doprinos, no zemlje među kojima su Španjolska, Italija, Francuska i Velika Britanija suočile su se s kritikama zbog suzdržanosti.
Ukrajina i dalje uvelike ovisi o američkom oružju dok se priprema za još jednu zimu sukoba s Rusijom. Kielski institut za svjetsko gospodarstvo izvijestio je u utorak da je vojna pomoć Ukrajini pala za 43 posto u srpnju i kolovozu u usporedbi s prvom polovicom godine.
