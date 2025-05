Zastoj kamiona i glad: Zašto ne stiže pomoć u Pojas Gaze?

Iako to djeluje kao napredak, to je zapravo samo kap u moru: tijekom privremenog primirja početkom godine u Pojas Gaze svakodnevno je stizalo i do 600 kamiona s pomoći za oko dva milijuna Palestinaca. I pored obnovljenog dotoka pomoći timovi UN-a izvještavaju da su tek u noći između srijede i četvrtka prvi kamioni Svjetskog programa za hranu (WFP) ušli u Gazu i dostavili brašno nekolicini pekarnica.