S kim se još dopisivao Epstein? Milijarder, poznati lingvist, Obamin bivši suradnik...
Američki zastupnici objavili su više od 20.000 stranica dokumenata iz ostavštine kompromitiranog financijaša i osuđenog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina.
Neki od dokumenata spominju Andrewa Mountbatten Windsora, bivšeg princa i brata kralja Charlesa; američkog predsjednika Donalda Trumpa; Trumpova bivšeg savjetnika Stevea Bannona; te niz drugih osoba iz svijeta medija, politike i zabave, što pokazuje koliko je opsežan bio krug kontakata Jeffreyja Epsteina, piše BBC.
Trump je godinama bio Epsteinov prijatelj, no tvrdi da su se posvađali oko 2004., godinama prije Epsteinova prvog uhićenja. Trump je dosljedno poricao bilo kakvu povezanost s Epsteinovim kaznenim djelima.
U nastavku su neka imena koja se spominju — bez ikakvog impliciranja da su počinili išta nezakonito.
Michael Wolff
Michael Wolff, 72-godišnji američki novinar i kolumnist, poznat je po svojim knjigama o bogatima i slavnima.
Njegova najpoznatija knjiga, Fire and Fury, objavljena 2018., prikazala je Trumpov prvi mandat u kaotičnom svjetlu. Trump je tada izjavio da je knjiga “puna laži”.
Novi dokumenti otkrivaju, međutim, da je Wolff održavao kontakt s Epsteinom. Posebnu pozornost privukao je e-mail iz 2015., u kojem Wolff javlja Epsteinu da CNN kani pitati Trumpa o njegovu odnosu s Epsteinom, dok se Trump pripremao za predsjedničku kampanju.
Epstein je odgovorio: “Ako bismo uspjeli sastaviti odgovor za njega, što mislite da bi trebao biti?”
U razgovoru koji slijedi, Wolff piše: “Mislim da ga trebaš pustiti da se sam sroza.”
U drugom e-mailu iz listopada 2016., Wolff nudi Epsteinu intervju koji bi, kako kaže, mogao “dokrajčiti” Trumpa.
Wolff je na Instagramu potvrdio autentičnost dijela e-mailova: “Neki od tih e-mailova su između Epsteina i mene, u kojima Epstein govori o svom odnosu s Donaldom Trumpom.”
Ranije je otkrio da je Epsteina povremeno intervjuirao za Fire and Fury, i objavio snimke tih razgovora.
Larry Summers
Dokumenti sadrže i prepisku s Larryjem Summersom, bivšim ministrom financija u administraciji Billa Clintona. Već se znalo da su njih dvojica bili u kontaktu, ali e-mailovi pokazuju da su se više puta sastajali na večeri, a Epstein je često pokušavao Summersa povezati s globalnim političkim i diplomatskim osobama.
U srpnju 2018. Epstein mu je predložio susret s “predsjednikom Ujedinjenih naroda, zanimljivom osobom za vas”.
Nakon Trumpove pobjede 2016., Summers je zamolio Epsteina da “ne troši ni trunku energije na bilo što vezano uz mene i Trumpa”, navodeći Trumpov odnos prema sukobu interesa, njegovu “bliskost s Putinom” te “nepromišljen odgovor” na smrt Fidela Castra.
Summers je ranije izjavio da “duboko žali što je ikada bio u kontaktu s Epsteinom nakon njegove osude”.
Kathryn Ruemmler
Odbor za nadzor Zastupničkog doma objavio je i e-mailove između Epsteina i Kathryn Ruemmler, bivše pravne savjetnice Bijele kuće u mandatu Baracka Obame, a danas visoke pravne dužnosnice Goldman Sachsa.
U kolovozu 2018. raspravljali su o isplatama za šutnju koje je Trump uplatio glumici Stormy Daniels prije izbora 2016. — zbog čega je Trump kasnije osuđen za krivotvorenje poslovnih zapisa (iako poriče aferu).
Epstein je napisao: “Vidiš, znam koliko je prljav Donald.”
Goldman Sachs je objavio da stoji iza Ruemmler: “Ti su e-mailovi nastali godinama prije nego što se pridružila Goldman Sachsu.”
Ruemmler je 2023. izjavila: “Žalim što sam ikad upoznala Jeffreyja Epsteina.”
Peter Thiel
Milijarder i povremeni Trumpov saveznik Peter Thiel ponovno se spominje u dokumentima, nakon što se njegovo ime pojavilo i u ranijim objavama.
Epstein mu je u studenom 2018. poslao poziv da ga posjeti na privatnom karipskom otoku — mjestu gdje su počinjeni neki od njegovih najtežih zločina. Thielov predstavnik izjavio je da Thiel nikada nije bio na otoku.
Thiel je ranije izjavio da je nekoliko puta upoznao Epsteina, ali da “nije postavio dovoljno pitanja”.
Noam Chomsky
Dokumenti također sadrže e-mailove s lingvistom i intelektualcem Noamom Chomskyjem, 96. Njihova korespondencija uglavnom je bila akademska i osobna, ali ponekad je uključivala i političke teme. U prosincu 2016. Chomsky je napisao: “Vidim da si bio u pravu da će Trump izbjegavati Bijelu kuću jer je preprimitivna.”
Chomsky je ranije objasnio da mu je Epstein pomagao prebacivati vlastiti novac između računa, te da se sastajao s njim povremeno — ali da “nikad nije primio ni cent od Epsteina”.
Peggy Siegal
Epstein se 2011. obratio publicistici Peggy Siegal tražeći da kontaktira Arianu Huffington kako bi diskreditirala priču Virginije Giuffre, poznate Epsteinove i Andrewove optužiteljice (Giuffre je ranije ove godine počinila suicid).
Siegal mu je odgovorila da prepravi e-mail “s boljom gramatikom” kako bi ga mogla eventualno proslijediti — ali je za BBC rekla: “Nisam zvala Arianu. Nema šanse da bih ugrozila taj odnos.”
Rekla je da je Epstein često tražio nerazumne stvari: “Jeffrey je imao običaj uvlačiti ljude u svoj deluzijski svijet.”
Ariana Huffington izjavila je za Politico da je “nikada nije kontaktirao nitko” u vezi s tim.
