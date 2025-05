Zatvor Alcatraz - novi život pod Trumpom, afekt ili stvarnost?

Stručnjaci za zatvore i povjesničari izrazili su ozbiljne sumnje u to je li Trumpov plan izvediv. "Da budem iskren, isprva sam mislio da je šala", rekao je Hugh Harwitz za BBC. Bio je vršitelj dužnosti ravnatelja Saveznog ureda za zatvore od svibnja 2018. do kolovoza 2019. "Nije realno misliti da se to može popraviti. Morali biste to srušiti i početi ispočetka."