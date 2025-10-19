Dio nakita iz Napoleonske zbirke ukraden je u nedjelju u pljački u Louvreu, prenijeli su francuski mediji.
Francuska ministrica kulture Rachida Dati potvrdila je informaciju o tomu da su u nedjelju ujutro kriminalci iz pariškog muzeja Louvre ukrali vrijedan nakit te potom pobjegli, zbog čega će najposjećeniji muzej na svijetu ostati zatvoren čitav dan.
Pljačka se prema početnim podacima istrage dogodila između 9:30 i 9:40 sati.
Pljačkaši, čiji broj vlasti još nisu objavile, navodno su se dovezli do muzeja na skuteru te su za pristup prostoriji koju su kanili opljačkati koristili teretni lift.
Bili su opremljeni manjim motornim pilama.
⚠️🇫🇷 Le musée du Louvre restera fermé aujourd'hui pour raisons exceptionnelles.— Musée du Louvre (@MuseeLouvre) October 19, 2025
∴
⚠️🌍 The Musée du Louvre will remain closed today for exceptional reasons. pic.twitter.com/bFY1hRaW5k
Odmah po jutrošnjem otvaranju Louvrea dogodila se "pljačka", prethodno je na X-u izvijestila ministrica kulture.
"Nemamo prijavu o ozlijeđenima. Na mjestu sam događaja uz osoblje muzeja i policiju, a istraga je u tijeku", napisala je Rachida Dati.
Jedan ili više kriminalaca uspjelo je provaliti u muzej, rekli su njezini suradnici AFP-u, ne objavivši informacije o mogućoj krađi umjetničkih predmeta.
"Muzej će danas, u nedjelju ostati zatvoren zbog iznimnih razloga", stoji u objavi uprave muzeja na platformi X, a poruka je objavljena i na engleskom jeziku.
Louvre je najposjećeniji muzej na svijetu. U 2024. godini posjetilo ga je gotovo devet milijuna posjetitelja, od kojih je 80 posto stranaca.
