Oglas

LOUVRE

Zatvoren najpoznatiji muzej na svijetu: Lopovi na skuterima i s motornim pilama ukrali dragocjenosti

author author
N1 Info , Hina
|
19. lis. 2025. 11:33
Louvre, policija
AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV / Ilustracija

Dio nakita iz Napoleonske zbirke ukraden je u nedjelju u pljački u Louvreu, prenijeli su francuski mediji.

Oglas

Francuska ministrica kulture Rachida Dati potvrdila je informaciju o tomu da su u nedjelju ujutro kriminalci iz pariškog muzeja Louvre ukrali vrijedan nakit te potom pobjegli, zbog čega će najposjećeniji muzej na svijetu ostati zatvoren čitav dan.

Pljačka se prema početnim podacima istrage dogodila između 9:30 i 9:40 sati.

Pljačkaši, čiji broj vlasti još nisu objavile, navodno su se dovezli do muzeja na skuteru te su za pristup prostoriji koju su kanili opljačkati koristili teretni lift.

Bili su opremljeni manjim motornim pilama.

Odmah po jutrošnjem otvaranju Louvrea dogodila se "pljačka", prethodno je na X-u izvijestila ministrica kulture.

"Nemamo prijavu o ozlijeđenima. Na mjestu sam događaja uz osoblje muzeja i policiju, a istraga je u tijeku", napisala je Rachida Dati.

Jedan ili više kriminalaca uspjelo je provaliti u muzej, rekli su njezini suradnici AFP-u, ne objavivši informacije o mogućoj krađi umjetničkih predmeta.

"Muzej će danas, u nedjelju ostati zatvoren zbog iznimnih razloga", stoji u objavi uprave muzeja na platformi X, a poruka je objavljena i na engleskom jeziku.

Louvre je najposjećeniji muzej na svijetu. U 2024. godini posjetilo ga je gotovo devet milijuna posjetitelja, od kojih je 80 posto stranaca.

Teme
muzej louvre pljačka

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ