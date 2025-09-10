IZ STRASBOURGA
Zastupnik kluba EPP o dogovoru oko američkih carina: "Nitko nije baš zadovoljan, no alternativa je puno lošija"
N1 Hrvatska
|
10. ruj. 2025. 17:00
|
0komentara
Švedski zastupnik kluba EPP-a Jörgen Warborn razgovarao je s našom Majom Štrbac u Strasbourgu. Komentirao je carine s SAD-om, te je naglasio kako je važno deeskalirati situaciju i nastaviti s pregovorima, kako bismo u budućnosti mogli bolje surađivati s SAD-om.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 1h
Najnovije
Oglas
Oglas