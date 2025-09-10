Oglas

IZ STRASBOURGA

Zastupnik kluba EPP o dogovoru oko američkih carina: "Nitko nije baš zadovoljan, no alternativa je puno lošija"

10. ruj. 2025. 17:00

Švedski zastupnik kluba EPP-a Jörgen Warborn razgovarao je s našom Majom Štrbac u Strasbourgu. Komentirao je carine s SAD-om, te je naglasio kako je važno deeskalirati situaciju i nastaviti s pregovorima, kako bismo u budućnosti mogli bolje surađivati s SAD-om.

