Oglas

"zloupotreba javne dužnosti"

Zbog veza s Epsteinom uhićen bivši britanski diplomat Peter Mandelson

author
Hina
|
23. velj. 2026. 19:04
Peter Mandelson
Chris J Ratcliffe / REUTERS

Bivši britanski veleposlanik u SAD-u Peter Mandelson uhićen je u utorak zbog sumnje na zlouporabu javne službe nakon što se otkrilo da je održavao bliske veze s pokojnim seksualnim prijestupnikom Jeffreyem Epsteinom.

Oglas

Mandelson (72) je otpušten s najprestižnije pozicije u britanskoj diplomatskoj službi u rujnu, kada je dubina njegovog prijateljstva s Jeffreyjem Epsteinom počela izlaziti na vidjelo.

Policija je ranije ovog mjeseca započela kaznenu istragu protiv Mandelsona nakon što je vlada premijera Keira Starmera proslijedila komunikaciju između bivšeg veleposlanika i Epsteina.

"Policajci su uhitili 72-godišnjeg muškarca zbog sumnje na zloupotrebu javne dužnosti", izjavila je londonska policija u vezi s istragom protiv bivšeg ministra. 

E-mailovi između Mandelsona i Epsteina, koje je krajem siječnja objavilo američko ministarstvo pravosuđa, pokazali su da su njih dvojica imala bliži odnos nego što se javno znalo, a Mandelson je dijelio informacije s Epsteinom dok je bio ministar u vladi bivšeg premijera Gordona Browna.

Mandelson, koji je ovog mjeseca dao ostavku u Starmerovoj Laburističkoj stranci i napustio svoju poziciju u gornjem domu parlamenta, prethodno je rekao da "vrlo duboko" žali zbog svoje prošle veze s Epsteinom. 

PROČITAJTE JOŠ

Teme
UK epstein epsteinovi dokumenti epsteinovi dosjei jeffrey epstein keir starmer peter mandelson ujedinjeno kraljevstvo

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ