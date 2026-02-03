Skandal s Epsteinom stigao do britanskog parlamenta

Jordan Pettitt via REUTERS

Peter Mandelson podnio je ostavku na članstvo u Domu lordova nakon što su u javnost procurili kompromitirajući e-mailovi koji ga povezuju s osuđenim seksualnim prijestupnikom i financijerom Jeffreyjem Epsteinom, uključujući poruke u kojima je, kako se čini, dijelio povjerljive komunikacije britanske vlade.

Ostavku je objavio predsjednik Doma lordova.

Slao niz mailova s intervnim brifinzima britanske vlade

Prema dostupnim informacijama, Mandelson je Epsteinu slao niz e-mailova s internim vladinim brifinzima koje je primao kao ministar gospodarstva u vladi Gordona Browna, uključujući i informacije o mjerama koje je vlada poduzimala tijekom globalne financijske krize.

Premijer Keir Starmer zatražio je da se Mandelsona ukloni iz Doma lordova te poručio da se nada reformama koje bi omogućile lakše isključenje članova gornjeg doma parlamenta.

Dokumenti objavljeni u okviru američkih pravosudnih postupaka također navode da je Epstein uplatio 75.000 dolara na bankovne račune čiji je korisnik navodno bio Mandelson, tada zastupnik Laburističke stranke, prenosi Guardian.

Epstein uplatio 10.000 funti njegovom partneru

Epstein je u rujnu 2009. godine uplatio i 10.000 funti Mandelsonovu partneru, danas suprugu, Reinaldu Avili da Silvi, za financiranje tečaja osteopatije i drugih troškova.

Glavni tajnik vlade pokrenuo je istragu o e-mailovima koje je Mandelson slao tijekom posljednje godine Brownove vlade, a koji su, prema sumnjama, sadržavali povjerljive informacije, uključujući razgovore o mogućoj prodaji državne imovine i ranu potvrdu europskog paketa pomoći vrijednog 500 milijardi eura.

Londonska metropolitanska policija priopćila je da će pregledati e-mailove i razmotriti pokretanje šire istrage.

Keir Starmer nije imao ovlasti izravno smijeniti Mandelsona iz Doma lordova, gdje je bio na dopustu zbog imenovanja na dužnost veleposlanika SAD-a.

Mandelson je u međuvremenu napustio Laburističku stranku, a kako bi zadržao mjesto u Domu lordova, morao bi se vratiti i ponovno položiti prisegu na sljedećem zasjedanju parlamenta.